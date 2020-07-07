Когда «слуги народа» уничтожат Украина?

Если «слугам народа» удастся уничтожить украинское село, то в этом случае исчезнет сама Украина. Село – это основной носитель украинской идентичности.

Если украинский парламент примет предложенный депутатами из правящей партии закон, необходимость которого объясняется благородной целью вывести из тени производство сельскохозяйственной продукции, отечественному фермеру настанет конец – зато само село окончательно превратится в зону агрохолдингов, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«С каждого обрабатываемого гектара украинских фермеров будут заставлять платить в местные бюджеты полторы тысячи гривен – что, по оценкам специалистов, составит шесть тысяч гривен для большинства владельцев мелких хозяйств», – пишет публицист.

«Понятно, что рентабельность работы на земле при этом налоге значительно уменьшится. Но на пороге фермерских хозяйств уже будут ожидать покупатели земли – агрохолдинги и спекулянты», – отмечает Портников.

В цивилизованном мире все происходит иначе. Во многих европейских странах еще и доплачивают мелким фермерам, чтобы только они продолжали работу и не продавали землю – например, в Германии за каждый гектар земли фермеру выплачивают европейскую субсидию в 280 евро.

«Почему? А потому что в эпоху больших сельскохозяйственных производителей очень важно сохранить традиционное сельское хозяйство», – подчеркивает Портников.

И это в странах, где никогда не было совхозов и колхозов, а не у нас, где фермерство только возрождается после десятилетий коммунистических репрессий.

«Если село исчезнет,вся Украина превратится в сплошную индустриальную зону – и это при том, что Украина вовсе не Германия и не Польша», – отмечает Портников.

В Украине село всегда играло специфическую роль хранителя не только традиционных рецептов и продуктов, но и национального духа – в то время как большие города использовались империями в качестве форпостов борьбы со всем украинским.

«Мы нередко вспоминаем о том, что наши русскоязычные «миллионники» окружены «украинским морем». Но ведь это «море» и есть – село. А там, где ему на смену пришла сплошная городская агломерация – как например, на Донбассе – сейчас оккупированная Россией территория», – подчеркивает Портников.

И не нужно думать, что это произошло случайно. Именно потому и произошло.

«Пока большие украинские города не станут украинскими не только по географической принадлежности, но и по языку, и по самоощущению, вопрос украинской независимости нельзя будет считать решенным», – отмечает Портников.

Но украинизации этих городов как раз и содействовало «украинское море» вокруг них. Если это «украинское море» превратится в индустриальную агломерацию, то тогда все произойдет наоборот – «миллионники» начнут русифицировать эту агломерацию, лишенную традиций и языка.

«И в результате мы можем потерять не просто село, не просто традиционные продукты и ремесла, не просто конкуренцию маленьких хозяйств. Мы можем потерять саму Украину», – подытожил Портников.