Когда войну с Россией назовут войной?

Пока войну на Донбассе политики не начнут называть войной с Россией, пока в судах не произнесут слова правды – нет никаких шансов, что Украина победит.

Президент Владимир Зеленский написал, что Славянск освободили шесть лет назад от «незаконных вооруженных формирований». И тут же в Одессе Зеленский объявил, что никогда не простит тех, кто захватил Крым и кто «помешал морякам его защитить», так же не указывая, кто же эти «кто-то», пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Хочу подсказать президенту, что он как должностное лицо и гарант Конституции должен свои эмоции преобразовывать в решения. Вперед – давайте команды своему руководству правоохранительных органов, передавайте дела в суд, это он устанавливает ответственность, к чему пустые слова?», – пишет журналист.

Любой суд по любой военной операции при всей халатности и подозрениях в предательстве отдельных наших должностных лиц заставит признать, что главной причиной гибели украинцев в войне является вторжение России и приказы Владимира Путина.

«Незаконных вооруженных формирований» в Крыму и на Донбассе не было – были организованные ФСБ РФ отряды наемников и российские вооруженные силы. Ну как в таком случае пожимать руку убийце и вести с ним переговоры?», – отмечает Бутусов.

Пустые надежды, что если не признавать агрессора агрессором, убийц – убийцами, то агрессор и убийца захочет снова стать респектабельным политиком и начнет дружить.

«А на самом деле, слабых бьют, и жертва, которая молчит и не отбивается изо всех сил – помогает агрессору», – подчеркивает Бутусов.

Судов по событиям войны нет, за исключением суда по делу о гибели Ил-76, который уже третий год лежит в апелляции. Там вина россиян детально установлена, но приговора все нет.

«А Иловайск? Почему до сих пор не передали в суд это дело, которое, по заявлению экс-генпрокурора Юрия Луценко и экс-главного военного прокурора Анатолия Матиоса было полностью завершено в 2016-м году?», – отмечает Бутусов.

Зеленский укорял Петра Порошенко не расследованием Иловайска во время знаменитых дебатов на стадионе, но теперь он сам так же, как и Порошенко, блокирует суд по Иловайску, пребывая уже полтора года у власти.

«Только суд заставит общество сделать выводы – в каких условиях принимались решения, что было сделано и что не сделано, какие обстоятельства влияли на приказы, кто проявил бездеятельность, кто некомпетентность, кто предавал, а кто сделал все, чтобы изменить ситуацию и проявил себя достойно», – подчеркивает Бутусов.

Уверен, что общество сумеет отделить ошибки от некомпетентности, халатность от предательства. Только на таком фундаменте можно проводить настоящие, а не показушные реформы в сфере обороны.

Сегодня президент Зеленский написал, что Славянск освободили шесть лет назад от "незаконных вооруженных формирований". И… Geplaatst door Юрий Бутусов op Zondag 5 juli 2020

«А пока ни одного официального исследования войны на Донбассе нет – ни открытого, ни закрытого», – отмечает Бутусов.

Да, рухнут многие мифы. Но только суд и открытое участие в процессе сделают государство сильным, очистят нашу историю, зафиксируют ответственность.

«Пока войну на Донбассе политики не начнут называть войной с Россией, пока в судах не произнесут слова правды свидетели и эксперты – нет никаких шансов, что политики хотят проводить реальные реформы и привести Украину к победе», – подытожил Бутусов.