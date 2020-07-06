У Зеленского собрались накрыть Киев «зеленым куполом»

Кандидат в мэры Качура стал чемпионом по абсурдизму. Он пообещал накрыть в Киеве «зеленым куполом» мусоросжигательный завод.

Кандидат в столичные мэры от партии Зеленского Качура заявил, что накроет мусоросжигательный завод куполом. Логика этого обещания выходит за пределы любых разумных объяснений, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Начнем с простого. Вонь, время от времени накрывает Харьковский массив идет не столько от мусоросжигательного завода Энергия, сколько от очистных сооружений города Киева (Бортническая станция аэрации). И эту проблему действительно нужно решать, но это отдельная длинная беседа», – пишет политолог.

Завод Энергия, нуждается в реконструкции и об этом можно много говорить, но он точно не нуждается саркофага: нигде в мире никто ничего подобного не делает.

«Как минимум потому, что это экономически не выгодно. Просто нужно в ходе реконструкции уделить больше внимания экологической составляющей», – подчеркивает Денисенко.

А теперь давайте попробуем представить величину этого купола и сколько нужно денег и времени, чтобы его свести.

«И давайте зададим себе простой вопрос: зачем Качура несет эту ахинею?», – отмечает Денисенко.

Зелений купол над Києвом. Кандидат в мери Качура став чемпіоном з абсурдизмуКандидат в столичні мери від партії… Geplaatst door Vadym Denysenko op Zaterdag 4 juli 2020

Ответов здесь может быть две: либо те, кто готовили его к походу в мэры полные идиоты или они придумали этот купол, чтобы создать хайп, рассчитывая на неосведомленность киевлян.

Во всем этом есть один плюс: послушать этот бред перед стенами Киевсовета пришло от силы 30-40 человек. И это, между прочим, называется праймериз.

«То есть, чтобы провести кастинг на кандидата в мэры достаточно собрать своих друзей и родственников. И предложить им построить купол», – подытожил Денисенко.