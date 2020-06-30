Почему снова обвалился рейтинг президента Зеленского?

В Украине падает рейтинг президента Зеленского, а ведь еще и года не прошло после полного триумфа «слуг» на парламентских выборах.

Новые рейтинги центра Разумкова показывают обвальное падение популярности Слуг народа. За два месяца рейтинг президентской партии упал с 41,5% до 30%, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«А ведь еще и года не прошло после полного триумфа Слуг на парламентских выборах», – пишет журналист.

У Зеленского идеальные условия даже сейчас:

1. Крупные телеканалы к нему весьма лояльны, он не подвергается ударам самых рейтинговых СМИ.

2. Олигархи не воюют с Зеленским и не пытаются его уничтожить, он со всеми пытается договориться, чтобы не потерять телевизионный рейтинг.

3. Он не пытается лично отстаивать какие-то конфликтные вопросы – наоборот, Зеленский держится в стороне от всех конфликтных ситуаций, быстро старается отстроиться от любого скандала.

«Чем же тогда объясняется такое быстрое падение?», – отмечает Бутусов.

Смартфон и интернет, которые проникли уже к каждому гражданину, полностью меняют информационную реальность, социальные сети отбивают свою нишу влияния, и все больше теснят телевизор.

«Все решения в огромном 40-миллионном государстве принимаются в Офисе президента и офисах десятка олигархов, которые платят зарплату различным группам монофракции, различным сотрудникам в окружении, и, собственно, «Кварталу», принадлежащему президенту», – подчеркивает Бутусов.

Все другие институты власти самостоятельными не являются, любые государственные решения принимаются только в ручном режиме и только через Офис президента.

«Государство существует настолько, насколько хватает воображения и памяти у президента и у тех, кому он доверил управление фрагментами своей власти. То есть все съежилось до предела, никакого делегирования полномочий нет, Зеленский делегирует только ответственность», – отмечает Бутусов.

Рейтинг падает не потому, что сам Зеленский теряет популярность. Рейтинг падает, потому что люди не обнаруживают присутствия власти в их жизни, и убеждаются в неспособности Зеленского что-либо изменить и ускорить.

«Попытка сдать Донбасс любой ценой в марте 2020-го, и карантин по коронавирусу стали главными факторами, которые убедили страну в лицемерии власти», – подчеркивает Бутусов.

Консультативный совет с Россие был остановлен только массовой акцией протеста под Офисом президента. Зеленский избегает упоминать слово «война», не проводит никаких реформ в силовой сфере, наоборот, работа оборонной промышленности по сути блокирована.

«А карантин парализовал экономику. Если самолет из Уханя Зеленский встречал, ездил в госпиталь, то после того как пошли первые десятки, сотни, зараженных, президент ушел в сторону и всячески показывает, что он уже ни причем к этому кризису, к отсутствию масок, к больным людям, он уже не хлопочет в госпитале», – отмечает Бутусов.

«Чтобы вывезти одну девушку из Уханя Зеленский договорился о самолете с Ахметовым. Но тысяч украинцев в разных странах мира уже никто организованно не вывозил, они спасались сами», – добавил он.

Новые рейтинги центра Разумкова показывают обвальное падение популярности Слуг народа. За два месяца рейтинг… Geplaatst door Юрий Бутусов op Dinsdag 30 juni 2020

Президент занимается проблемой пока она вызывает хайп, и пока на ней можно пропиариться. Но как только ситуация осложняется, Зеленский прячется, и прячется вся власть. Рейтинг – это не реакция на ошибки власти, это реакция на ее отсутствие.

«Избирательная кампания в местные органы власти начнется только в сентябре, только тогда Слуги столкнутся с сопротивлением на местах и масштабной критикой в регионах. И судя по динамике, бренд Слуга народа уже не будет палочкой-выручалочкой», – подчеркивает Бутусов.

Думаю, в ближайшие месяцы начнутся всякие хаотичные действия ОП в попытке создать свою повестку дня, кого-то посадить, где-то еще перерезать ленточку, кому-то еще вручить орден или звание.

«Да только эта пиар-картинка не поможет Зеленскому создать то, что у него отсутствует – государство», – подытожил Бутусов.