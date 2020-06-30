Невежество украинской власти на фоне коронавируса

Статистика новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Украине на этой неделе бьет все рекорды. В пятницу статистика зафиксировала символический прирост в 1109 заболевших, что стало настоящим «рекордом коронавируса» в Украине, пишет на страницах издания «Вот Так.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Однако и в предыдущие дни, и сегодня цифра выявленных случаев подбирается к тысяче, что, конечно же, ставит массу неудобных вопросов и перед обществом, и перед властью», – пишет публицист.

Оптимисты утверждают, что таких больших цифр пугаться не следует просто потому, что в начале эпидемии Украина проводила столь незначительное количество тестов на коронавирус, что ее тогдашняя статистика просто не могла продемонстрировать подлинные масштабы заболевания.

«А вот сейчас тестов намного больше – поэтому и масштабы намного больше: украинцы просто не имели возможности оценить, что происходит в реальности. Однако министр здравоохранения Максим Степанов не согласен с таким подходом. Он признает, что тестов стало намного больше: «если сравнить начало апреля, это было 200-300 тестирований за сутки», – отмечает Портников.

А сегодня это около 12-14 тысяч». Но, вместе с тем, министр указывает, что увеличивается количество обращений граждан с симптомами заболевания, увеличение количества заболевания, то есть пациентом с тяжелым течением болезни.

«И в результате – увеличение количества пневмоний, одного из главных симптомов коронавирусной инфекции», – подчеркивает Портников.

Это означает, что в случае, если болезнь будет развиваться такими же темпами, может наступить день, когда больничный фонд Украины не сможет справляться с количеством пациентов.

«И тогда наступит тот самый коллапс, ради предотвращения которого Украина вводила жесткий карантин и который мы уже наблюдали на юге Европы. Причем речь идет не о каком-то необозримом будущем, а о месяцах, если не о неделях», – отмечает Портников.

Вопрос в том – что собирается в этом случае предпринимать власть, которая оказалась перед несколькими вызовами одновременно. Это и коронавирус, и приближающийся крах экономики, и наводнения в западных областях страны – и все требует денег, которых нет и разумных действий, которые не просматриваются.

«Сейчас в Украине действует так называемый адаптивный карантин, который подразумевает, что решения о дальнейшем ужесточении или ослаблении ограничений должны принимать местные власти», – подчеркивает Портников.

Но мэры городов уже находятся в состоянии предвыборной кампании, памятуя о том, что им вскоре придется защищать свой мандат. Ссориться с уставшими от долгого карантина людьми не хочет никто.

«Поэтому рост числа заболеваний приводит не к ужесточению, а к ослаблению ограничений – как, например, в украинской столице, где на фоне этого роста разрешили пускать посетителей вовнутрь ресторанов и открыли бассейны в спортивных центрах», – отмечает Портников.

«Расчет мэров прост: пусть на фоне нового эпидемиологического кризиса решение о новом жестком карантине принимает правительство, а они лишь смиренно подчинятся этим мерам и продемонстрируют горожанам заботу о их экономических интересах», – добавил он.

Но и правительство не хочет «сжигать» себя, потому что работает на падающий рейтинг президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

Во власти все понимают, что провал этой, по сути виртуальной партии президентских поклонников на местных выборах станет началом конца Владимира Зеленского.

«А поэтому хотят переложить ответственность на возможную эпидемиологическую катастрофу на местные власти – и свой рейтинг сохранят, и, возможно, своих людей в мэры и депутаты местных советов заведут», – подчеркивает Портников.

Вопрос, кто в этой ситуации думает о самих украинцах, их здоровье и выживании остается риторическим – возможно, отвечать на него придется уже после смены власти в стране.

По идее, в сложившейся непростой ситуации с эпидемией и экономикой подумать о себе могли бы сами граждане.

«Но многие из них привычно оглядываются на власть, представители которой не раз демонстрировали свое равнодушие к смертельной опасности. То депутаты из «Слуги народа» окажутся застигнутыми за обедом в «закрытом» ресторане президентского соратника», – отмечает Портников.

То сам президент в компании ближайших соратников будет пить кофе в «закрытом» кафе и потом платить за это штраф, как будто дело в деньгах, а не в опасности для здоровья.

То президент будет утверждать, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы продемонстрировать, что это возможно для каждого и не так страшно – будто не был свидетелем того, как боролся за жизнь британский премьер Борис Джонсон.

«И эта невежественность и насмешливость первых лиц передается людям и создает отнюдь не самый благоприятный фон для борьбы с эпидемией», – подчеркивает Портников