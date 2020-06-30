Президент России Владимир Путин пытается дистанцироваться от одиозных наемников из состава “газпромовской” ЧВК “Вагнер”, которые ведут боевые действия в Ливии.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

“Россия, вы заметили, не говорит о вмешательстве в связи с Ливией. Я говорил об этом президенту Путину несколько дней назад и сказал ему, что я осуждаю активность там наемников “Вагнера”. Он сказал, что это частная армия. Он играет с этой амбивалентностью. Но я решительно осуждаю то, что эти частные российские формирования делают на месте с прохафтарскими ополченцами, как и импорт джихадистов из Сирии в Ливию”, – сказал Макрон.

Кроме того, президент Франции раскритиковал и действия Турции в Ливии, заявив, что там идет “прокси-война”. По его словам, Европейский Союз заинтересован в стабилизации данного региона, но в этом контексте огромную ответственность несут именно Россия и Турция.

Как ранее сообщал politua, Эммануэль Макрон призвал Путина прекратить войны, ведущиеся Россией.