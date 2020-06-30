Бывший заместитель министра инфраструктуры, советник главы Государственного космического агентства Украины Александра Клитина заявила о создании собственной партии. Она назвала политсилу “Украина против коррупции”.

Свое необычное видеообращение чиновник, одетая лишь в купальник, опубликовала на YouTube. Она утверждает, что намерена разобраться с “политическими проститутами” (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

“Украинцы! Хочу обратиться к вам. Я решила бороться за правду самостоятельно, потому что на этих идиотов в штанах точно надежды нет. Я создаю свою партию “Украина против коррупции”, чтобы разобраться наконец с этими политическими проститутами”, – заявила Клитина.

Кроме того, по ее словам, чиновник собирается “разобраться со всеми коррупционерами”. Она также призвала всех желающих присоединиться к ней.

“Они думают, что если у них в штанах что-то есть, то этого достаточно для успеха и можно обижать женщин. Да женщины в сто раз умнее и честнее вас. Вот смотрите, министр Криклий – он меня не только уволил, но и облил грязью так, чтобы я никогда не оправилась. Потому что мешала им красть на “Укрзалізниці”. Скажем “нет” политическим проститутам”, – резюмировала политик.

Как ранее сообщал politua, Александр Турчинов возвращается в большую украинскую политику.