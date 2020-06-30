Украинский политик, бывший исполняющий обязанности президента, Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии “Европейская Солидарность”.

Об этом на своей странице в Facebook заявила народный депутат Ирина Геращенко.

“Уже можно публично говорить о том, чему мы так радуемся последние недели. К. Пастор возвращается! Александр Турчинов возглавил штаб “Европейской Солидарности”. Ставим перед собой благородную цель: объединение всех здоровых, демократических, проукраинских и проевропейских сил, остановить реванш, не дать ни единого шанса пятой колонне Кремля на местных выборах”, – написала она.

Геращенко подчеркнула, что “ЕС” обновляется – по ее словам, за год пребывания в оппозиции партия избавилась от балласт и приспособленцев. Сейчас политсила “открыта для всех идеологических, идейных, настоящих, патриотических, проевропейских, оппозиционных”.

“Призываем объединиться всепроукраинские политические партии и силы вокруг большой и важной цели: сохранение Украины, защита ее от дилетантов и предателей”, – подвела итог политик.

Вже можна публічно говорити те, чому ми радіємо останні тижні . К Пастор 🙂 повертається!

О. Турчинов очолив виборчий… Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 30 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, Турчинов выдал сатирическую сказку об украинской современности.