Национальная игра «Борьба с наводнением в Закарпатье»

Наводнение в Закарпате показывает полное бессилие власти перед стихийным бедствием. По крайней мере раз в пять лет эта игра повторяется.

Украина не умеет жить планами развития на годы, потому что о них вспоминают только после стихийных бедствий и забывают тотчас, как беда и лица жертв уходят с телеэкранов, пишет на своей странице в Facebook главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Раз в четыре-пять лет в Украине повторяется национальная игра – «борьба с наводнением на Закарпатье». Вода сходит с гор, смывает населенные пункты и дороги, игра начинается.

«Первыми в игру вступают руководители страны. Они спасают народ от очередного «внезапного» стихийного бедствия. Летят министры, вертолеты, спасатели, телекамеры, извергают заботу, сочувствие, скорбь, казенную помощь, обещания все исправить и всем вернуть кров и все отстроить лучше прежнего за счет резервного фонда», – отмечает Бутусов.

«Затем в игру вступают местные власти – они, скромно отводя в сторону глаза, говорят, что необоримая стихия смыла вообще все, надо срочно направить средства из госбюджета, все, что нажито непосильным трудом…», – добавляет он.

Потом взрываются соцсети и общество, ведь люди снова обсуждают фотографии вырубленных лесов, которые рубили и продолжают рубить, все постят карпатские пеньки.

«Затем вступают в дело эксперты-экологи, которые дают профессиональные оценки комплексной проблемы, перемены климата, вмешательство человека в экосистемы, загрязнение мусором», – подчеркивает Бутусов.

«Затем героями новостей становятся пострадавшие – они потеряли все, их очень жаль, публикуются карточки и номера счетов», – уточнил он.

После этого президент отчитывается, сколько людей спасли, сколько домов восстановили, сколько денег выделили, а Кабмин отчитывается, что план борьбы с наводнениями утвержден, и деньги в бюджете будущего года предусмотрены, мол, если они будут работать еще год, то все необходимые миллиарды найдут и выделят.

«Таким образом, провал власти превращается в подвиг. И через пару недель все стихает и забывается, ведь наводнения есть везде, бывает, а что масштаб у нас большой, так вы на другие страны посмотрите», – отмечает Бутусов.

Никто не отвечает за то, что в борьбу с наводнениями зарыли за предыдущие десятилетия миллиарды, куда они пошли, можно ли было сократить масштабы ущерба? Никто не изучает ответственность местных властей, чрезвычайных служб, как велась работа на упреждение?

Раз в четыре-пять лет в Украине повторяется национальная игра – "борьба с наводнением на Закарпатье". Вода сходит с… Geplaatst door Юрий Бутусов op Donderdag 25 juni 2020

«Никто не изучает, а как финансируются госпрограммы по расширению защитных сооружений и как защищаются от застройки охранные зоны водоемов, как контролируется хозяйственная деятельность в зонах риска, где предполагается сход воды?», – подчеркивает Бутусов

«Никто не проводит парламентские слушания, чтобы оценить, как меняется экологическая ситуация в стране, что надо делать чтобы избежать беды в будущем?

Никто не контролирует, как выполняются решения Совета национальной безопасности и обороны Украины и указы президентов по защите населения от стихийных бедствий? Потому что в следующем году авось не зальет.

«Украина не умеет жить планами развития на годы, потому что про планы развития здесь вспоминают только после стихийных бедствий, катастроф, войн, и забывают тотчас, как беда и лица жертв уходят с телеэкранов», – подытожил Бутусов.