У Путина только пять лет на оккупацию Украины

Существующая электоральная карта Украины показывает, что на сегодняшний день Путин имеет обширную социальную базу для реализации имперских амбиций.

Нацлидер России Владимир Путин имеет в своем распоряжение всего несколько лет, что бы реализовать имперские планы Кремля в отношение Украины. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо это время затратить на построение сильного государства привлекая к этому процессу национально-демократические силы, заявил в эфире программы «Субботний политклуб» журналист и публицист Виталий Портников, сообщает «Еспресо.TV» опубликовав фрагмент передачи/

«Половина украинцев, которые не хотят независимой Украины, голосовали за одну политическую силу. У Порошенко и Бойко в этом отношении «чистый» электорат», – заявил Портников.

«В первом случае мы имеем чистый патриотический электорат, во втором – антиукраински. У Тимошенко и Зеленского антиукраинский электорат составляет о 30% до 50% соответственно», – добавил он.

Вопрос оккупации Украины и включение ее территорий в Россию – это вопрос ближайших 5 лет. По истечению этого срока у Путина не будет социальной базы для проведения такой акции.

«Это не политика – это зоология», – уточнил Портников.

Далее Портников подчеркнул, что нацлидер России анализируя данные украинской социологии, может сделать выводы об «окне возможностей» для реализации своих имперских амбиций. Времени у Путина для этого не так много.

«Путин может анализировать эти цифры, так же как и мы с Вами. Он прекрасно понимает, что электоральная карта по данным социологии, – на сегодняшний она работает в пользу России», – подчеркнул Портников.

Портников на фоне этой угрозы для украинской государственности призывает президента Владимира Зеленского прекратит искать внутренних врагов в стане патриотов. Только патриоты Украины способны выстроить сильного государство.

«Президенту Зеленскому нужно перестать искать врага демократических сил – в национал-демократическом движении, ведь только это движение способен построить Украину», – отмечает Портников.

Отмечается, что без построения сильной Украины невозможно будет противостоять российской агрессии.

«Если люди прекратят голосовать за популистов, голосовать за одну политическую силу, а изберут коалицию проукраинских сил. А это коалиция может », – резюмирует Портников.