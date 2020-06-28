Политика

У Путина только пять лет на оккупацию Украины

Виталий Портников.

Существующая электоральная карта Украины показывает, что на сегодняшний день Путин имеет обширную социальную базу для реализации имперских амбиций.

Нацлидер России Владимир Путин имеет в своем распоряжение всего несколько лет, что бы реализовать имперские планы Кремля в отношение Украины. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо это время затратить на построение сильного государства привлекая к этому процессу национально-демократические силы, заявил в эфире программы «Субботний политклуб» журналист и публицист Виталий Портников, сообщает «Еспресо.TV» опубликовав фрагмент передачи/

«Половина украинцев, которые не хотят независимой Украины, голосовали за одну политическую силу. У Порошенко и Бойко в этом отношении «чистый» электорат», – заявил Портников.

«В первом случае мы имеем чистый патриотический электорат, во втором – антиукраински. У Тимошенко и Зеленского антиукраинский электорат составляет о 30% до 50% соответственно», – добавил он.

Вопрос оккупации Украины и включение ее территорий в Россию – это вопрос ближайших 5 лет. По истечению этого срока у Путина не будет социальной базы для проведения такой акции.

«Это не политика – это зоология», – уточнил Портников.

Далее Портников подчеркнул, что нацлидер России анализируя данные украинской социологии, может сделать выводы об «окне возможностей» для реализации своих имперских амбиций. Времени у Путина для этого не так много.

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«Путин может анализировать эти цифры, так же как и мы с Вами. Он прекрасно понимает, что электоральная карта по данным социологии, – на сегодняшний она работает в пользу России», – подчеркнул Портников.

Портников на фоне этой угрозы для украинской государственности призывает президента Владимира Зеленского прекратит искать внутренних врагов в стане патриотов. Только патриоты Украины способны выстроить сильного государство.

«Президенту Зеленскому нужно перестать искать врага демократических сил – в национал-демократическом движении, ведь только это движение способен построить Украину», – отмечает Портников.

Отмечается, что без построения сильной Украины невозможно будет противостоять российской агрессии.

«Если люди прекратят голосовать за популистов, голосовать за одну политическую силу, а изберут коалицию проукраинских сил. А это коалиция может », – резюмирует Портников.

Автор Виталий Портников
Источник Espreso.TV

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