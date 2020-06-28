Все российские «версии» пo MH-17 окончательно лопнули

Следствие по делу МН-17 представляет в суде доказательства не оставляющие камня на камне о российских фейковых версий. Кремль окончательно потерял лицо.

Обратите внимание – российские официальные СМИ практически ничего не пишут про идущий в Нидерландах процесс по МН17. Молчат как рыба об лед. Интересное получается наблюдение, пишет Telegram-канал «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей разместив комментарий инженера-конструктора Объединенного конструкторского бюро имени Сухого Вадима Лукашевича.

«Я, честно скажу, ожидал если не истерики, то какой-то адекватной контр-кампании. Но после первого всплеска «США не предоставили снимки со спутников» (полуложь) и «Украина не предоставила первичные РЛС-данные» (ложь) – тишина…», – заявил эксперт.

Сообщать нечего – слишком убийственны доказательства и аргументы обвинения, подученные в ходе беспрецедентного по своим масштабам расследования.

«Как об этом писать, если каждое слово прокуратуры – это новые и новые гвозди в гроб каждого российского фейка и вброса, если каждую минуту в зале суда звучат доказательные обвинения российской лжи?», – отмечает Лукашевич.

Каждое выступление прокуроров – это экспертное опровержение российской лжи по снимкам Минобороны, по РЛС-данным, по Су-25 и «капитану Волошину», по «Российскому союзу инженеров», по «снимку с четырехкилометровым Боингом», по «украинскому Зарощенскому», по лживым свидетелям, по «украинским номерам» ракеты – четко, доказательно, с указанием результатов проведенных экспертиз (по некоторым видео и фото – повторных и многократных).

«Как говорить об этом, если выясняется, что диспетчеры никуда не пропадали и дали показания следствию, что капитан Волошин был исчерпывающе допрошен следствием вместе со своим начальником, если Украина передала все журналы всех боевых вылетов в день трагедии, если были изучены, разобраны, взорваны и испытаны на полигонах трех стран почти десяток ракет, что России не ответила на многочисленные запросы по «Буку» №332 и его экипажу, нарушив свои обязательства по договору о предоставлении правовой помощи?», – подчеркивает Лукашевич,

Ни одна выдвинутая за почти шесть лет российская версия не подтвердилась, став сейчас доказанной ложью. Активное российское дезинформационное противодействие первых лет сначала сменилось обиженным возмущением, а теперь – молчанием.

Нечего предъявить, абсолютно не-че-го», – отмечает Лукашевич.

«Как могут российские СМИ освещать суд, в котором прокурор открыто говорит, что двое из трех сотрудников концерна «Алмаз-Антей», делавших расчеты (и, как я уже говорил, забывших про магнитное склонение, перепутавших направление ветра и расчетную модель самолета), не являются экспертами по «Букам»? Как такое признать?!», – добавил он.

Россияне почти шесть блеяли про дымный след от ракеты в небе (есть/нет, виден/не виден, как и насколько долго и т. п.), след от факела на почве (есть пожар травы или нет, остаются ли следы и как долго и проч.), а следствие запустило ракету на полигоне в Краматорске, и все результаты и исследования легли в материалы уголовного дела.

«Харченко заявляет, что он невиновен, потому что даже ничего не слышал про «Буки» – вчера прокуратура обнародует новые прослушки, в которых Харченко хвалится Дубинскому, что уже сбил «Буком» первую «сушку» – как про такое напишешь?», – подчеркивает Лукашевич

Национальный позор. Уже. А рассмотрение дела по существу суд еще только начнет со следующего года.

«Никогда еще Россию так не опускали. Точнее – никогда еще в своей истории Россия так сама себя не опускала», – резюмирует Лукашевич.