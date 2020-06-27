Зачем ГБР приравнивает Порошенко к Януковичу?

Беглому экс-президенту Виктору Януковичу могут дать еще один срок и снова за государственную измену. Если, конечно, подозрение ему – не пиар-ход власти.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований (ГБР) объявили о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу, экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву в госизмене в пользу России, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«По версии следствия, подозреваемые в период 2012-2014 гг. осуществляли целенаправленное снижение обороноспособности Украины с помощью так называемого реформирования ВСУ», – пишет Сетевой Оракул.

Это «реформирование» заключалось в сокращении численности, расформировании (переформировании) отдельных воинских соединений, воинских частей и подразделений, изменение их места дислокации. Такие действия совершались, в частности на территории Крыма, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова.

«В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества. Напомним: все трое давно покинули пределы нашей страны и находятся на территории страны-агрессора», – отмечает Сетевой Оракул.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк тут же обвинил ГБР во лжи и провокации с целью «перебить информационную волну негатива в адрес ведомства» из-за закрытия ими ряда дел против пятого президента Украины Петра Порошенко. Перевести стрелки со своего клиента на Порошенко – традиционная тактика защиты Януковича.

«Она применялась во время суда над ним, но не сработала – 24 января 2019 г. беглый экс-президент был признан виновным в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Приговор был вынесен заочно. Не отказались от своей тактики защитники «легитимного» и после смены власти в стране», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Так, 15 июня Порошенко в качестве свидетеля допросили в Киевском апелляционном суде по делу о госизмене Януковича (он обвиняется в способствовании агрессии России против Украины и захвату Крыма в 2014 г.).

«Во время допроса защитники находящегося в РФ экс-президента закидывали свидетеля вопросами, большинство которых не относилось именно к этому делу. И вот с подозрением Януковичу довольно неожиданный ход ГБР, которое, как кажется, последний год занимается только делами Порошенко. С чего вдруг?», – отмечает Сетевой Оракул

Версия Сердюка не выдерживает критики, поскольку, кроме трех закрытых дел, ввиду отсутствия состава преступления пятый президент фигурирует еще в 24-х. В том числе и о государственной измене.

«А 1 июля Печерский суд на своем заседании будет избирать ему меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко в 2018 г. заместителем главы Службы внешней разведки. Так что власть не сняла с повестки дня вопрос политического преследования Петра Порошенко», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Потому, скорее всего, очередное подозрение Януковичу является попыткой ГБР (точнее, тех, кто имеет на него влияние) показать обществу, что этот орган занимается не только предшественником Владимира Зеленского. И, таким образом, отвести от Госбюро подозрения в выборочном правосудии и политических репрессиях.

Не знаем, есть ли у следователей убедительные доказательства целенаправленного снижения обороноспособности страны Януковичем и двумя его министрами обороны в пользу России, однако можно предположить, что его адвокаты сделают все, чтобы втянуть в это дело и других министров обороны.

«Ведь развал украинской армии в той или иной мере длился многие годы. И прекратился только в 2014-м. Проще говоря, у защиты Януковича есть возможность затягивать дело в суде, вызывая на допросы всех бывших министров обороны, президентов, премьеров и т. д.», – подчеркивает Сетевой Оракул

Надо также отметить, что дела о государственной измене – довольно перспективная вещь скорее в плане политической технологии, нежели судебного приговора. По этой статье при большом желании и пиара ради можно таскать на допросы и суды всех украинских президентов.

Леонида Кравчука – за подписание 14 января 1994 г. трехстороннего заявления президентов Украины, России и США, положившего начало полному ядерному разоружению нашей страны.

Леонида Кучму – за подписание 5 декабря 1994 г. фактически декларативного Будапештского меморандума, который был нарушен Москвой еще до аннексии Крыма, во время кризиса вокруг острова Тузла в конце 2003-го. Или за подписание 19 сентября 2003 г. соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП) с Россией, Беларусью и Казахстаном.

С Виктором Ющенко сложнее, с Москвой отношения у него были натянутые. Но, судя по абсурдности дел, в которых фигурирует Порошенко, под «госизмену» могут подвести, например, обмен визитами Ющенко и Путина в 2005-м. Иконы Виктор Андреевич хозяину Кремля показывал? Показывал.

Если же серьезно, то дела о государственной измене бывших или нынешних руководителей страны – тема очень тонкая, чтобы использовать ее для пиара.

«Если по осуждению Януковича в обществе был условный консенсус, на формирование которого повлияли события Революции достоинства, аннексия Крыма и война на Донбассе, то по поводу Порошенко такого консенсуса нет и не будет», – отмечает Сетевой Оракул.

«И попытки приравнять его к Януковичу, даже ради пиара, выглядят совершенно нелепо», – подытожил он.