Украина сдала Херсонский порт в концессию

Украина впервые сдала морской торговый порт в концессию сроком на 30 лет. Соглашение подписали в Херсоне в присутствии президента Зеленского.

Украина сдала в концессию Херсонский морской торговый порт на 30 лет компании «Рисоил-Украина». Подписание концессионного договора состоялось в пятницу во время визита в Херсон президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

Соглашение подписали государственный секретарь Министерства инфраструктуры Владимир Бучко, и.о. главы Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, директор проектной компании «Рисоил-Херсон» Владислав Талах и директор «Рисоил-Херсон» Шота Хаджишвили.

Президент Зеленский назвал подписание договора «прекрасным событием для Украины».

«Впервые за время независимости у нас морская концессия. Я поздравляю всех», – сказал он.

Фото с места события. Фото с места события. Фото с места события. Фото с места события. Пред 1 из 4 След

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в свою очередь сказал, что концессия портов – мировая практика.

«Если взять сто крупнейших портов мира – 94 из них или в концессии или приватизированы», – сообщил он.

Концессионер обязан в течение трех лет вложить 300 млн гривен в развитие порта и инфраструктуры. 12 млн гривен составит ежегодный гарантированный платеж, также государство будет получать 7% от чистого дохода.

Все рабочие места должны быть сохранены в течение 10 лет.

Ознайомлення Володимира Зеленського з напрямками діяльності Херсонського порту та підписання концесійної угоди. Ознайомлення Володимира Зеленського з напрямками діяльності Херсонського порту та підписання концесійної угоди. Geplaatst door Офіс Президента України op Vrijdag 26 juni 2020

«У концессионера очень амбициозные планы. Он намерен увеличить грузооборот и грузоперевалку в течение 5 лет до 5 млн тонн», – сказал Криклий.

В начале 2020 года стало известно о победе компании «Рисоил-Херсон» в конкурсе на концессию Херсонского порта. Это консорциум компании «Петро ойл энд кэмикалс» (Georgian Industrial Group) и RISOIL S.A. (Швейцария). Доля грузинской группы составляет 60%, швейцарской – 40%.

3 октября 2019 года Верховная Рада приняла закон о концессии.

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