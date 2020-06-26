СБУ предотвратила теракт в одесской мечети

Служба безопасности Украины заявила о предотвращении поджога одесской мечети. На сайте СБУ утверждается, что задержаны двое человек из неонацистской организации, лидера которой разоблачили на прошлой неделе, сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ подозревает, что они координировались российскими спецслужбами.

«В ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в России», – говорится в сообщении.

Во время досмотра и обысков по адресам проживания задержанных были найдены бутылки с зажигательной смесью, телефоны и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта ко дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня. По информации «Думской», планировался поджог мечети на Балковской улице.

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Открыто производство по статье «Теракт» (ч.2 ст.258 Уголовного кодекса).

Его целью должна была стать «дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя».

В начале мая Служба безопасности Украины задержала двух человек, которые подозреваются в попытке поджога херсонской синагоги 20 апреля. Их тоже назвали неонацистами, а преступление связали с днем рождения Гитлера.