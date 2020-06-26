Президент Украины Владимир Зеленский уволил скандальную заместителя главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Екатерину Слядневу.

Соответствующие документы были обнародованы на сайте президента. Указом №247/2020 с должности уволили Слядневу Екатерину Анатольевну. Кроме того, еще одним указом №250/2020 был уволен второй замглавы СВР – Сергей Семенович Трегубенко.

В 2019 году заместитель главы внешней разведки Екатерина Сляднева угодила в масштабный скандал, когда выяснилось, что она активно пользуется своими аккаунтами в запрещенных российских соцсетях “Одноклассники” и “ВКонтакте”.

Об этом свидетельствовали данные на ее страницах, которые обнаружили пользователи. По состоянию на 25 июля 2019 года было указано, что она посещала обе соцсети и регулярно делилась событиями своей жизни и постила фотографии.

Как ранее сообщал politua, в Офисе президента Украины всплыл чиновник времен режима Януковича.