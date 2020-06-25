Россия проводит компанию дискредитации Украины

Россия пытается дискредитировать Украину в Португалии. В течение последних дней произошла очередная попытка распространения антиукраинской пропаганды в СМИ.

Украинско-португальские отношения остаются крепкими и доверительными, несмотря на попытки маргинальных сторонников Кремля дискредитировать Украину и подорвать ее дружественные отношения с другими странами, пресс-секретарь МИДа Екатерина Зеленко, передает «Укринформ».

Она отметила, что в течение последних дней в Португалии произошла очередная попытка распространения антиукраинской пропаганды.

«Подобные специальные информационные операции имеют целью не только дискредитацию Украины как государства, но и ее дружественных отношений с другими государствами», – сказала Зеленко.

Она подчеркнула, что на появление российских информационных вбросов мгновенно отреагировало посольство Украины в Португалии как в прессе, так и в соцсетях. Кроме того, в поддержку Украины также выступили известные португальские журналисты и политические обозреватели, представители украинской общины, которые осудили подобные публикации как очередное проявление российской пропаганды.

«Позиция Лиссабона в поддержку суверенитета и территориальной целостности, а также европейского и евроатлантического курса Украинского государства остается непоколебимой», – подчеркнула Зеленко.

21 июня в одной из самых популярных португальских газет Público вышли сразу три статьи, в которых Украина названа «колыбелью мирового современного нацизма» и «тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира». А 23 июня публикации повторились.

Посол Украины в Португалии Инна Огнивец выразила возмущение представлением ложной информации в одной из самых тиражных газет.

В 2015 году Россия предложила Бразилии сменить Украину в сотрудничестве и заявила, что наша страна «утратила свои технологии». Таким образом РФ фактически вынудила Бразилию отказаться от строительства космодрома с Украиной.

Напомним, что МИД Украины запустил стартап и приглашает в него фотографов. Проект «Фотобанк «Украина» направлен на рекламу государства в мире.