Это произошло во время нового скандала с “Великим будівництвом”

С Офисом президента Украины сотрудничает экс-глава Госкомитета телевидения и радиовещания Украины времен режима Януковича, Александр Курдинович. Этот факт всплыл в ходе нового скандала вокруг программы “Велике будівництво”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист “Babel” Мария Жартовская.

По ее словам, все началось с того, что главы областных государственных администраций Украины получили электронную рассылку из ОПУ, в которой им поручили провести пиар-акцию “Великого будівництва” Владимира Зеленского. Само письмо было подписано заместителем главы Офиса президента Кириллом Тимошенко.

“В письме просят пиара “Великого будівництва” Зеленского. Брендбук даже для этого разработали. Нужно забрендировать служебные автомобили областных и районных государственных администраций. Минимум 20. Спецодежду тоже. Борды установить на объектах, что строятся или где ремонт. В желтых или зеленых цветах”, – уточнила Жартовская.

При этом, добавила журналист, откуда брать средства на подобную рекламу, в ОПУ не уточнили. Зато распорядились отчитаться всем главам ОГА в семидневный срок, а борды накануне печати согласовать с Александром Курдиновичем, чьи контактные данные были в вышеуказанном письме.

“Работает ли он в Офисе президента, какие у него полномочия, почему это с ним должны согласовывать борды –– это уточнить у Курдиновича не удалось, он мне пообещал “уполномоченного, который это прокомментирует”. Жду вот, уполномоченного. Но что-то мне подсказывает, что это как с Баумом и гуманитарными грузами”, – подчеркнула журналист.

Я тут хочу новость запостить. Офис президента разослал главам ОГА письмо. За подписью замглавы ОП Кирилла Тимошенко… Опубликовано Марией Жартовской Среда, 24 июня 2020 г.

Издание Babel выяснило подробности о скандальном поручении ОПУ. Так, по их информации, при подготовке информационных стендов, буклетов, видео и фото, которые касаются программы президента, Офис просит использовать новый логотип, а в соцсетях – хэштег #великебудівництво. Более того, Офис президента хочет, чтобы на объектах, которые строятся или ремонтируются, установили борды в желтых или зеленых цветах, а также забрендировали спецодежду и технику – не менее 20 служебных автомобилей областных и районных государственных администраций. Также журналисты опубликовали и само письмо, которое получили украинские ОГА.

Сам Курдинович, в комментарии журналистам, подтвердил факт рассылки, но с ним “никто ничего не должен согласовывать”. Дать четкого ответа на то, почему в письме указаны его контакты, чиновник режима Януковича не сумел, а отвечать на вопрос работает ли он в ОПУ – вовсе отказался.

Добавим, что по словам юридического эксперта по конституционному праву Андрея Магеры, которого цитирует Babel, ОПУ является вспомогательным органом при главе государства и не имеет права поручать что-либо областным государственным администрациям.

Напомним, что это не первый скандал вокруг программы “Велике будівництво”. Ранее politua писал о том, как гигантский социальный проект оказался простой рекламной кампанией президента Зеленского.