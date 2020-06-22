Политическая партия Шария финансируется печально известными братьями Кацубами, которых обвиняют в особо крупных хищениях государственного имущества.

Об этом на своей странице в Facebook написал известный блогер Сергей Иванов. Он провел собственное расследование финансовых путей, по которым Шарий получает средства на ведение политической пропаганды.

“Изучение реестра людей, которые якобы финансируют партию Шария позволяет ставить под сомнение законность этих транзакций даже без дополнительной проверки. Скажем, харьковчанин Андрей Васильевич Терен 14.06.2020 года перечислил партии 460000 грн. “У богатых свои причуды”, – скажете вы, и я бы с удовольствием с вами согласился, если бы не сайт work.ua, по данным которого меценат Терен ищет работу на 20000 гривен”, – привел пример Иванов.

Он подсчитал, что для такого взноса “Андрею Терену” нужно было бы работать, отдавая все до копейки, на протяжении 23 месяцев. При этом блогер также отметил, что абсолютное большинство “доноров” Шария являются жителями Харьковской области.

“…вотчины братьев Кацуб, обвиняемых в хищении государственного имущества в особо крупных размерах, что может свидетельствовать о месте координации действий ОПГ Шария. Отсылка госпожи Сумцовой из моего видео к всезнающей “Наталье Ивановне” это доказывает, ведь совершенно ясно, что “Наталья Ивановна” – это Наталья Ивановна Коцуба, мать названных выше братьев Коцуб”, – подвел итог Иванов.



Продовжую витирати ноги об 🐔🎈, викриваючи його недолугу брехню. Вивчення реєстру людей, які нібито фінансують партію… Опубликовано Sergii Ivanov Воскресенье, 21 июня 2020 г.

Это не первый раз, когда “донорами” Шария и его партии называют братьев Кацуб из Харькова. Ранее скандально известная адвокат Татьяна Монтян также заявила, что деньгами партию Шария обеспечивают харьковские братья Кацубы.