НАБУ объявило о подозрении экс-министру Владимиру Омеляну

Его обвиняют в действиях, которые привели к недополучению госбюджетом 30,5 миллионов гривен.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте НАБУ. Согласно ему, Омеляна подозревают в совершении незаконных действий, из-за которых госбюджет Украины недополучил 30,5 миллионов гривен.

По данным следствия, экс-министр в декабре 2017 года издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маячного) на 20%. Однако один из этих сборов – административный – является доходной частью государственного бюджета. Соответственно, изменить его размер могла только Верховная Рада, но не министр.

“К тому же, Министерство финансов Украины выступало против уменьшения всех портовых сборов, среди прочего, подчеркивая, что уменьшение именно административного сбора приведет к недополучению доходов в государственный бюджет. О чем Минфин информировал министра инфраструктуры неоднократно”, – добавили в НАБУ.

В итоге, решение Омеляна об уменьшении портового административного сбора якобы привело к недополучению госбюджетом в 2018 году 30,4 миллионов гривен в 2018 году. Эти данные подтверждаются судебной экспертизой и Госаудитслужбой.

“Действия экс-топ-чиновника квалифицированы по ч.2 ст.211 Уголовного кодекса Украины (“издание должностным лицом нормативно-правового акта, который уменьшает поступления бюджета вопреки закону, если предметом таких действий были бюджетные средства в особо крупных размерах”)”, – говорится в сообщении.

Владимир Омелян уже прокомментировал открытое производство на своей странице в Facebook, назвав это “очередным сюрпризом и милым совпадением”. По словам экс-министра, ему вручили подозрение несмотря на то, что приглашали в НАБУ в качестве свидетеля.

“Это, безусловно, прецедент, и теперь любое правительство, которое облегчает давление на бизнес, занимается дерегуляцией, сокращает ЕСВ, уменьшает другие налоги – может быть обвинено во вредительстве. Жаль, что НАБУ на глазах превращается в ГБР-2”, – подвел итог Омелян.

Черговий сюрприз і знову миле співпадіння. Минулої п’ятниці мене було запрошено до НАБУ дати додаткові покази у… Опубликовано Volodymyr Omelyan Пятница, 19 июня 2020 г.

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