Путин рассказал о своих планах на Украину и мир

Нацлидер России Путин в свое статье подробно описал всю ту концепцию мироустройства, которую намерен продвигать. Украину он хочет поделить.

Российский национальный лидер Владимир Путин в своей статье для американского журнала «The National Interest» вновь призывает к проведению встречи лидеров пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Он фактически приравнивает этот саммит к Ялтинской конференции, на которой лидеры стран-союзниц во Второй Мировой войне разделили Европу и сферы влияния в мире», – пишет публицист.

«О значении Ялтинской конференции написаны уже тысячи монографий и я не буду повторяться. Замечу лишь, что ситуация в момент победы союзников над нацизмом и современная ситуация в мире значительно отличаются», – добавил он.

Решения Ялтинской конференции во многом были вынужденными, они были обусловлены тем, что для победы над Гитлером западным демократиям пришлось вступить в союз со Сталиным.

«В результате большая часть Европы на десятилетия оказалась за «железным занавесом», были сломаны миллионы судеб, нанесен огромный экономический ущерб странам, оккупированным Советским Союзом», – отмечает Портников.

Путинская Россия до сих пор вмешивается в судьбы соседних стран, провоцирует конфликты, убивает и разрушает – а сама при этом остается примером деградирующего государства и общества, карикатурой на «империю зла».

«Непонятно при этом одно – почему западные демократии должны опять делить мир с обитателем Кремля?», – уточняет Портников

Но Путину – хочется. И еще ему очень хочется разделить Украину. Внимательный читатель его статьи заметит, что российский президент, когда будет рассказывать об участии Советского Союза в совместном с Гитлером уничтожении Польши, больше не будет повторять фразы советской пропаганды о воссоединении украинского и белорусского народов.

«Оккупированные СССР территории он называет «восточные кресы» – так, как это принято в польской историографии. И лишь мимоходом замечает, что это части территории Беларуси, Украины и Литвы», – подчеркивает Портников.

По мнению Путина, если бы не советская оккупация, «миллионы людей разных национальностей, в том числе евреи, живущие под Брестом и Гродно, Перемышлем, Львовом и Вильно, были бы брошены на уничтожение нацистам и их местным приспешникам – антисемитам и радикал-националистам».

«То есть теперь уже речь идет не о воссоединении украинского и белорусского народов, а о помощи евреям! И это в то время, когда СССР практически закрыл въезд на свою территорию евреям из оккупированных нацистами регионов Польши», – отмечает Портников.

Да и у тех, кому удавалось перейти через новую границу, была непростая судьба – ГУЛАГ и даже расстрел. Самые известные еврейские политики Польши, Виктор Альтер и Хенрих Эрлих, погибли в советской тюрьме в Самаре уже в 1943 году, когда война с Гитлером была в самом разгаре! Так что не о евреях Сталин пекся. И не о евреях печется Путин.

«Ему нужна Украина. И его статья четко показывает, как он хотел бы разделить непокорную страну. Себе забрать ту часть, которая была до 1917 года в составе Российской империи», – подчеркивает Портников.

«А с Западом «поделиться» территорией Галичины. Очень простой план. И очень безумный. Но вот только Путин в него верит», – подытожил он.