Официальный Вашингтон в настоящее время находится в тесном контакте с Сеулом, и готов обеспечить помощь в отражении любых типов провокаций. Недавние действия КНДР против Южной Кореи подтверждают, что Пхеньян продолжает представлять чрезвычайную угрозу для региона.

Как сообщает агентство Yonhap. этим заявлением выступил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Дэвид Хелви,

“Как нам напомнили в последние дни, Северная Корея продолжает представлять чрезвычайную угрозу для региона и требует нашей постоянной бдительности. Трудно сказать, что произойдет в ближайшие дни и недели, но я думаю, что важно сказать, что мы остаемся бдительными в отношении любых типов угроз и провокаций”, – отметил Хелви.

Также специальный представитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и заместитель госсекретаря США Стивен Биган провели встречу в Вашингтоне, во время которой обсудили рост напряженности в регионе, связанный с последними действиями КНДР: взрывом межкорейского офис связи в Кэсоне и угрозами в адрес Сеула. Об этом сообщил собственный источник Yonhap в южнокорейском Министерстве иностранных дел.

Как ранее писал politua, Северная Корея начинает возвращать свои войска на границу с южным соседом.