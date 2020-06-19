К команде защиты Петра Порошенко присоединился бывший старший юрист Европейского суда по правам человека Грегори Туан Ди Дьйодоне. Он уже заявил, что дело против пятого президента Украины является политически мотивированным.

Об этом, ссылаясь на официальное заявление Туана Ди Дьйодоне, сообщает OBOZREVATEL.

“Сегодня я имею честь быть одним из адвокатов господина Петра Порошенко, бывшего президента-реформатора и одного из лидеров оппозиции в Украине. После первого изучения элементов его дела и чрезмерных и непоследовательных обвинений, выдвинутых против него, могу без разумных оснований для сомнений утверждать, что нарушенное производство по этому делу напоминает такое, что является в своей основе мотивированное политическими соображениями”, – заявил адвокат.

Вывод юриста основывается на отсутствии независимой от нынешнего высшего руководства государства Генеральной прокуратуры, а также “дефиците справедливости в поспешном осуществлении производства против господина Порошенко”. Адвокат также подчеркнул, что украинская власть этим судебным производством нарушает многочисленные положения Европейской Конвенции о правах человека. В частности, речь идет о статье 18 Европейского суда по правам человека, которая запрещает использовать политические мотивы для ограничения свобод, статье шестой (пункт второй) “презумпция невиновности” и статье пятой “право на свободу”.

“Как опытный юрист по правам человека, я обеспокоен таким положением дел в Украине и призываю к демократическому развитию в направлении полного и эффективного соблюдения принципов верховенства права”, – подчеркнул Грегори Туан Ди Дьйодоне.

Адвокат Петра Порошенко, Илья Новиков, на своей странице в Facebook уточнил, что задачей Грегори Туана будет подготовка позиции о запрете политически мотивированных преследований.

Вкратце по сегодняшнему суду Порошенко 1. У генпрокурора решили любым способом сорвать заседание. При этом сделать это… Опубликовано Ильей Новиковым Четверг, 18 июня 2020 г.

Как ранее сообщал politua, в Европарламенте призвали украинскую власть прекратить политические преследования Петра Порошенко.