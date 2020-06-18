Политика

Террористы на Донбассе использовали запрещенное вооружение – сводка ООС

"Репортер"

За день оккупанты нарушили режим прекращения огня семь раз.

На протяжении 18 июня террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня семь раз. С этой целью противником применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По их информации, в результате боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных Сил никто из украинских военных не пострадал.

Тем не менее, врагом были обстреляны позиции ВСУ рядом с населенными пунктами Марьинка, Авдеевка, Крымское и Орехово.

ООС - сводка Донбасса
Источник: Министерство обороны Украины

“Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчика и заставили его прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются”, – подчеркнули в пресс-центре. Также там добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим “тишина” придерживался.

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#ООС…

Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 18 июня 2020 г.

Как сообщал рolitua, Украина получила от Соединенных Штатов Америки новые ракеты системы Javelin.

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