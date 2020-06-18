За день оккупанты нарушили режим прекращения огня семь раз.

На протяжении 18 июня террористы на Донбассе нарушили режим прекращения огня семь раз. С этой целью противником применялось запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. По их информации, в результате боевых действий в зоне проведения Операции Объединенных Сил никто из украинских военных не пострадал.

Тем не менее, врагом были обстреляны позиции ВСУ рядом с населенными пунктами Марьинка, Авдеевка, Крымское и Орехово.

“Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчика и заставили его прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются”, – подчеркнули в пресс-центре. Также там добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим “тишина” придерживался.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 18 червня 2020 року #ООС… Опубликовано Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation Четверг, 18 июня 2020 г.

Как сообщал рolitua, Украина получила от Соединенных Штатов Америки новые ракеты системы Javelin.