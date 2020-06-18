Решится ли Зеленский посадить Порошенко и Стерненко?

Это политические игры, в которых каждый из ее участников играет по своим правилам. У каждого, будь то Зеленский, Порошенко или Стерненко, – своя правда.

Дело Петра Порошенко – это не такая уж и простая история, пишет на своей страницах издания «Новое Время» глава Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Владимир Фесенко.

Во-первых, процесс уже запущен и его не остановишь, а на любую критику со стороны западных партнеров в адрес Владимира Зеленского и Ирины Венедиктовой будет очень простой ответ:

«Вы же правовое государство? Вот если у вас начинается расследование, например, по Дональду Трампу или Эммануэлю Макрону – его же нельзя закрыть политически. В правовом государстве нужно действовать по правовым процедурам», – пишет эксперт.

По политическим причинам дело закрыть то, что уже существует в юридически-правовом поле – невозможно.

«Конечно, это создаст напряжение в общении Офиса президента и самого Зеленского с другими западными лидерами», – отмечает Фесенко.

Им будут напоминать об этом, говорить:

«Как же так? Нельзя преследовать Порошенко!»

Для министра иностранных дел Дмитрия Кулебы – это будет дополнительная головная боль, но это не повлияет на отношения между Украиной и странами Запада, потому что не будет такого же финала, как у Тимошенко.

«В этом я убежден не на 100%, но на 90%. Потому что тогда была другая и политическая, и правовая ситуация», – подчеркивает Фесенко.

При Януковиче можно было довольно быстро посадить того или иного человека, было бы желание. Сейчас – нет, даже задержать – и то невозможно.

Например, суд выносит решение, что на время следствия нужно задержать Порошенко, но по закону есть альтернатива, либо залог, либо его выпустят на поруки депутатов. С залогом никакой проблемы нет, если нужно – он найдет, какая бы сумма залога не была установлена.

«Что такое 10 млн гривен для Петра Алексеевича? По электронной декларации, по-моему, у него наличными есть 60 млн гривен», – отмечает Фесенко.

«Еще нужно учесть, что после всего, что случилось за последние 6 лет, любой судья 10 раз подумает – а нужно ли сажать Порошенко?», – добавил он.

Никто же не хочет повторять судьбу судьи Киреева, судившего Тимошенко. Чтобы домой не приходили протестующие с файерами, Порошенко либо отправят под домашний арест, либо под залог – и все нормально.

«Поэтому лучше найти компромиссный вариант, а следствие по этим делам может затянуться на года два, если не больше. Мы же видим, как идут процессы. Вот сколько уже идет дело Романа Насирова? Уже почти четыре года – вот вам пример», – подчеркивает Фесенко.

Поэтому дело Порошенко может растянуться на достаточно длительный период, без такого финала, как у Юлии Владимировны. Порошенко будет ходить в суды.

«А поскольку есть запрос общества и желание давить на Порошенко, отвечать на эти настроения, скорее всего, запущенный механизм продолжит свою работу», – подчеркивает Фесенко.

Опыт показывает – Зеленский не прислушивается к прямым рекомендациям, если он сам в чем-то убежден. Вдобавок здесь ему будут говорить:

«Есть же юридическая процедура, мы не можем просто так политически закрыть все эти дела!»

Он будет примерно это же отвечать западным партнерам.

«В версию, которую сейчас начинают запускать, о том, что Запад объявит санкции по делу Порошенко – я не верю. Просто напомню, когда посадили Тимошенко, никто санкции не объявлял даже против Януковича», – отмечает Фесенко.

«Сейчас посадки не будет, будет следствие и процедуры, поэтому по поводу чего объявлять санкции? А вот предупреждать, напоминать, убеждать, что не надо преследовать Порошенко – это будут делать регулярно», – добавил он.

На дело же Сергея Стерненко Зеленский не реагирует по простой причине. Одно дело Кати Гандзюк – это общественно значимая тема, политически не связанная с Зеленским.

В деле Стерненко и сама Венедиктова допустила определенную ошибку, тут по Черномырдину: «Хотели как лучше, а получилось как всегда».

«Ее логика мне абсолютно понятна, она абсолютно оправдана. Все-таки нужно юридически определиться, была ли превышена самооборона», – подчеркивает Фесенко.

Когда говорят, что это несправедливо, все не так и просто. Даже с точки зрения сугубо юридических обстоятельств, в деле Стерненко нет однозначности.

«Конфликт в Одессе зашел так далеко, и обе стороны, подчеркиваю, обе – и сторонники Майдана, и противники Майдана, начиная с 2014 года, трагических событий второго мая и даже раньше, применяют друг против друга насилие. Это неправильно и ненормально», – отмечает Фесенко.

«Мне не важно, кто применяет насилие – сторонники Анатолия Шария или сторонники Сергея Стерненко. Честно говоря, я крайне негативно отнесся к акции сторонников Стерненко, я считаю, что такие методы – это формально давление на суд, как в деле Порошенко, так и в деле Стерненко», – уточнил он.

У нас это происходит регулярно и во всех возможных формах, точно так же давили, когда было следствие и выбиралась мера пресечения по людям, которые взорвали гранату Верховной Рады, когда погибло четыре человека.

«Такая форма поведения – с файерами, матом и агрессией – неприемлема, кто бы это не делал. Поэтому я считаю, что в таких случаях, в принципе, Венедиктова права. Здесь нужно разобраться по логике закона», – подчеркивает Фесенко.

Как это ни парадоксально, Венедиктова старается действовать политически нейтрально. Есть дела, которые она активировала по противникам Майдана, и по делу Майдана, и по Одессе, и по делу Гандзюк – недавно Владислава Мангера попытались взять под стражу.

«Нельзя сказать, что она политически заангажирована и пытается преследовать лишь одних. Нет, она пытается держать некое равновесие, быть политически нейтральной, но получается абсолютно противоположный эффект», – отмечает Фесенко.

Если отвлечься от закона и правовой логики, в деле Стерненко политически нужно было действовать по принципу известной украинской пословице: «Не буди лихо, поки воно тихо», а она решила его тронуть, поставить в деле правовую точку и привела к тому, что открыла ящик Пандоры и вывела конфликт наружу.

«Теперь вопрос, что делать дальше. На мой взгляд, простого выхода нет. Думаю, что всем нужно немного успокоиться и внимательно следить за следствием, его не нужно арестовывать, решение о домашнем аресте – это компромисс. Нельзя действовать по политической логике», – подчеркивает Фесенко.

Это неправильная логика: «Чужих бить можно, а на нашего пацана – нельзя. Нашему можно нарушать закон, а чужим – нет». Печально, что в деле Стерненко проявляется такой подход. ГБР и прокуратура в лице Венедиктовной действуют примитивно, грубовато, но сами намеренья, на мой взгляд, правильные. Нельзя делить фигурантов дел по политическому признаку.

«Протесты у дома Зеленского – это тоже форма давления. Если бы я был его политическим советником, я бы посоветовал ему не реагировать. Потому что он таким образом подчеркивает, что не имеет к этому причастности», – отмечает Фесенко.

На претензии Зеленский может ответить так:

«Не я принимаю решение в суде, не я открываю это дело. У вас есть претензии к прокуратуре? Обращайтесь к прокуратуре».

«А вот если он будет отвечать тем, кто пришел к нему под дом с требованиями, знаете, что будет дальше? К нему каждую неделю будут ходить домой с требованиями», – подчеркивает Фесенко.

Поэтому, с точки зрения с политической логики, этого ни в коем случае нельзя делать. «Вы хотите со мной диалога? Прекрасно, обращайтесь в Офис президента, я с вами встречусь, но без давления на меня. Если давление будет – с оскорблениями и файерами, то извините, я с вами общаться не буду».

«Я считаю, что здесь он поступил абсолютно правильно», – отмечает Фесенко.

Если бы он ответил на такую форму воздействия на себя, то он выглядел бы полным слабаком, а по законам политического жанра он такого допустить не может. Те, кто хочет добиться от Зеленского ответа, должны действовать иначе.

«Но тут была другая логика, нужно было показать свою силу и слабость Зеленского, а не добиться какого-то ответа от него», – уточняет Фесенко.

На самом деле, это политические игры, в которых каждый играет по своим правилам. У каждого своя правда – у сторонников Стерненко своя, у Зеленского – своя, у Венедиктовой – третья. В случае Порошенко – это будет долгоиграющая история, которая ничем в итоге не закончится, а в деле Стерненко ситуация запутанная.

«Я не берусь оценивать юридическую сторону, но считаю, что политически – это просто тупиковый случай. По логике, праву и морали тут надо разбираться, вне зависимости от того, к какому политическому лагерю ты относишься. К сожалению, в нашей политической ситуации, это всегда чревато конфликтом», – подытожил Фесенко.