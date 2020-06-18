Сторонники Анатолия Шария своими действиями играют на руку Владимиру Зеленскому и действующей власти. А их радикальные оппоненты, включаясь в борьбу на навязанных им правилам, невольно подыгрывают “Слуге народа”.

Об этом пишет на своей странице в Facebook блогер Сергей Иванов. По его словам, своим массовым протестом в Киеве партия Шария начала крайне интересный этап предвыборной кампании – борьбу за радикального избирателя, который с обеих сторон политического спектра насчитывает в сумме ± 10% от общего числа.

“На этом поле уже очень тесно, ведь там пасется целый ряд партий и общественных движений с претензией на политическую карьеру, количество которых растет каждый день. Наконец стало понятно, как видят либертарианство адепты Шария, которые прогнозируемо оказались нарваными титушками со всеми характерными недостатками этого слоя социального дна. С другой стороны, было бы наивно рассчитывать на что-то сознательное от от сторонников человека с таким специфическим габитусом и когнитивными проблемами”, – пишет Иванов.

По его мнению, “шарики” планируют закрепить за собой радикально-советский фланг и стать выразителями мыслей ментальных заложников “совка”. Отсюда и Сталин в рекламе, и ненависть к украинскому языку, и аббревиатура “ППШ”.

“Мировоззренческие оппоненты Шария – Демсокира, Нацкорпус, С14 – не менее прогнозируемо решили мобилизовать свой потенциальный электорат, направив его энергию на православных коммунистов с красными шариками. В результате мы увидели борьбу нанайских мальчиков – хаотические баталии с переменным успехом. Все это очень напоминает события из романа Пелевина S.N.U.F.F., и нужно понимать, что эти забавные баттлы в ближайшие месяцы станут рутиной, едва не ежедневным зрелищем, ведь на местных выборах представители мелких радикальных проектов постараются максимально поляризовать общество, чтобы на антитезе набрать еще немного электоральных баллов”, – уверен блогер.

Он подчеркивает, что инструментарий радикалов не нов и предусматривает прежде всего “активное использование мощностей опорно-двигательного аппарата и голосовых связок”. При этом уже очевидно, что оба лагеря манипулируют чувствительными вопросами – войной, языком, национальностью и т.д., и в результате упомянутые 10% электората будут распределены между десятком партий, то есть достанутся всем и никому одновременно.

“ЕС и ОПЗЖ подогревают радикальные настроения, не принимая, однако, в них участия. Наверное, они думают, что это работает на них, ведь электорат все равно поляризуется. Но, на мой взгляд, эти надежды напрасны, ведь перед выборами надо определяться: либо ты сотрудничаешь с монобольшинством, либо снимаешь костюм за 5000 долларов США и идешь толочь рожи на улицу. Кто-то может представить себе Медведчука или Порошенко в таком амплуа? То то же. Поэтому они идут проверенным закулисным путем к своему электоральному потолку, хотя давно уперлись в него головой”, – поясняет Иванов.

“В контексте выборов все это на руку подчеркнуто центристской партии власти, которая имеет все шансы снова получить голоса уставшего от бесконечного политического цейтнота избирателя, то есть основной электоральной массы. Похоже, что все эти “ноунейм”, “клоуны” и “свадебные фотографы”, снова соберут все лакомые куски, если и дальше будут демонстрировать конструктив и монолитность. Таковы реалии”, – подводит итог блогер.