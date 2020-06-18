Печерский районный суд Киева отложил избрание меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко на 1 июля.

Об этом объявил судья Сергей Вовк, который вел процесс и известен тем, что в 2012 году приговорил Игоря Луценко к четырем годам лишения свободы.

Следующее заседание суда состоится уже 1 июля в 14:00. Тогда суд рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании экс-президенту меры пресечения в виде личного обязательства.

“Они пытались дать “взятку”: заменить арест на личное обязательство. Нет, Порошенко взяток не брал, не берет и не будет”, — заявил пятый президент после заседания. Он также добавил, что суд хочет изъять у него паспорта, чтобы не дать “мобилизовать весь мир в поддержку Украины” и обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

“Владимир Александрович, вас никто не боится. Ни в этом зале, ни на улице. И ваших указаний по поводу того, чтобы засадить Порошенко. Это уголовное преступление. И в Украине, и в Европе, и в мире”, – подчеркнул политик.

Как ранее сообщал politua, в Европарламенте призвали украинскую власть прекратить политическое преследование Петра Порошенко.