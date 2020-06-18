Исцеление России от коронавируса, но фюрер в бункере

В России произошло волшебное «исцеление» страны от коронавируса. Но при этом нацлидер России Путин видимо намерен пожизненно скрываться в бункере.

Радостные вести для россиян, ведь вторые сутки к ряду количество новых случаев диагностирования коронавируса – ниже 8 тысяч, пишет на страницах издания «Одесского Курьера» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«По состоянию на утро 18 июня, согласно официальной статистике, было диагностировано в России 7 790 случаев, а вчера 7 843… Надо же, какое ювелирное вырисовывается новое «плато», особенно с учетом того, что 14 июня было диагностировано 8 835 новых случая», – пишет военно-политический обозреватель.

Даже если это не плато, а планомерный спад, то к 22 июню не удивлюсь увидеть цифру в 6 800 новых случаев заболевания COVID-19 в РФ. К 26 июню 5 800, к 30-му июню 4 800… Так глядишь, и голосовать по поправкам к Конституции будет безопасно как никогда!

«С другой стороны, на фоне снижения статистики новых случаев коронавируса, несколько неоднозначно выглядит следующая картина», – отмечает Коваленко.

В Москве было диагностировано 1 040 случаев, но при этом разительном отличие от периода, когда столица РФ была эпицентром распространения COVID-19, президент России не спешит возвращаться на своё рабочее место в Кремле.

«Он продолжает находиться в полной изоляции в своём бункере в Ново-Огарёво. Причем меры, предпринимаемые чтобы исключить его заражение коронавирусом, приобретают просто беспрецедентный характер», – подчеркивает Коваленко.

Напомню, что президент РФ из-за страха перед вирусом даже не принимал участие в освещении главного храма ВС РФ.

«Вот интересно, чем на самом деле вызвана такая паническая боязнь Путиным вируса, реальным знанием ситуации в Москве или банальной трусостью?», – отмечает Коваленко.

«Ведь, не перестаю повторять это каждый раз, даже когда нацистская авиация бомбила Москву во время Втором мировой войны, а на подступах к советской столице находились передовые части нацистов, руководство СССР город не покидало», – уточнил он.

Интересно, как бы поступил Путин и его свита, находись на подступах к Москве передовые группы НАТО и ВСУ? Уже бы делал ремонт в своём особняке в Пхеньяне?

«Но, не об этом даже речь, а о том, что если для Путина 24 июня будут предприняты беспрецедентные меры безопасности, то для его гостей, ветеранов и международной делегации лидеров признанных государственных образований и непризнанных субъектов российской экспансии – нет», – подчеркивает Коваленко

Не говоря уже о населении РФ, которое сразу после парада бросят на амбразуру всенародного голосования.

«Вот такая она, парадоксальная и абсурдная реальность Российской Федерации. Тотальная ложь и лицемерие, бесхребетный лидер и 140 миллионов леммингов на алтаре политического бессмертия весьма посредственной личности», – подытожил Коваленко.