Политические репрессии уничтожают Украину

Своей жаждой личной вендетты в отношении Порошенко президент Зеленский толкает страну к краю пропасти. Такое не позволили себе ни Путин, ни Янукович.

Не нужно себя обманывать и уговаривать себя, что репрессии режима Владимира Зеленского против его предшественника Петра Порошенко чем-то отличаются от репрессий режима Владимира Путина против Михаила Ходорковского или репрессий режима Виктора Януковича против Юлии Тимошенко, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Нет, у этих репрессий одна и та же природа. Так молодой авторитаризм пытается утвердить себя, чтобы посеять страх в стране и получить полный контроль над самим ее существованием и над ее финансовыми потоками», – пишет публицист.

Поводы для репрессий у авторитарных режимов тоже никогда не отличаются: и Ходорковского, и Тимошенко, и Порошенко обвиняют в коррупции, но не находят никаких реальных возможностей для такого обвинения и фактически пытаются устроить судилище в связи с действиями, связанными с исполнением служебных обязанностей.

«И «группы поддержки» у таких действий всегда одни и те же – олигархи. У Путина это был Роман Абрамович, который хотел избавиться от конкурента. У Януковича – Дмитрий Фирташ, который хотел отомстить Тимошенко за то, что «РосУкрЭнерго» оттащили от газового пирога. У Зеленского – Игорь Коломойский, который мстит за национализацию «Привата». Все сходится», – отмечает Портников.

Не сходится только электорат. У Путина это было знаменитое агрессивно-послушное большинство, которое было радо расправе над богачами известной национальности, видело в этом признак вставания России с колен и готово было участвовать в путинских войнах и авантюрах для того, чтобы вставание было более успешным.

«И у Путина были нефтедоллары для этого большинства, он улучшил его жизнь. И сейчас может держаться хотя бы за счет воспоминаний об этом улучшении и надежд, что правитель сможет его повторить», – подчеркивает Портников.

Электорат Януковича – это пассивно-послушное большинство, в первую очередь работники олигархических предприятий востока и юга страны, которые считали, что их герой может делать все, что хочет – лишь бы им лучше жилось.

«И, действительно, с началом правления Януковича, как и с началом правления Путина, был связан объективный выход из экономического кризиса», – отмечает Портников.

А электорат Зеленского – это аморально-равнодушное большинство. Потому что только отсутствием моральных установок и равнодушием к будущему страны, своему будущему и будущему своих детей можно объяснить голосование за случайного человека, никогда не занимавшего политической деятельностью и управлением.

«Голосование, продиктованное олигархическими телеканалами, собственным невежеством, инфантильной верой в чудо», – подчеркивает Портников.

Но это большинство трудно назвать послушным. Оно – разное. И для того, чтобы им управлять, для того, чтобы получить от него патент на долговременное разграбление Украины, его нужно накормить. И на гребне улучшения жизни людей заниматься политическими расправами.

«А правление Зеленского началось с падения темпов роста украинской экономики и приближается к эпохе тотальной нищеты», – отмечает Портников.

«Мы сейчас доживаем в буквальном смысле слова последние недели даже не благополучия, а иллюзорных надежд на то, что не будет хуже. Будет. Еще как будет», – добавил он.

И заниматься именно в этот, такой опасный для страны момент, не поиском путей для ее спасения, не договоренностями о национальном единстве, а политическими репрессиями – это сущее безумие.

«Это собственное политическое самоубийство, это уничтожение государства, это скатывание воюющей страны к анархии и дестабилизации», – подчеркивает Портников.

«Даже Путин и Янукович в аналогичной ситуации не позволили бы себе такого», – подытожил Портников.