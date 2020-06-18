У этой программы нет ни бюджета, ни нормативных документов, ни сайта.

Программа “Большое строительство”, инициированная правительством Украины, официально предполагает строительство огромного количества инфраструктурных объектов: школ, детских садов, больниц и спортивных комплексов.

Что не так с этим громким проектом и не является ли он всего-лишь масштабной пиар-акцией Владимира Зеленского, разбирались журналисты “Радио Свобода” (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Нет ни одного нормативного документа, который содержал бы список объектов этой программы, условия участия в конкурсном отборе, и т.д. Эту информацию подтвердил и министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

“Для обычных людей, для обычных граждан не важно, как бюрократически оно оформлено, есть ли в правительственных или иных документах, для людей важен результат. Важно, чтобы строились новые объекты, новые школы, стадионы, садики, чтобы дороги, по которым мы ездим каждый день, были лучше, были европейского уровня”, – пояснил министр.



Для того, чтобы выяснить, как идет строительство в рамках этой правительственной программы, журналисты посетили ряд объектов, которые скоро должны открыться.

Буча

В городе Буча, Киевской области, скоро откроется новая, современная школа. По словам первого заместителя городского главы Бучи Тараса Шаправского, ее строительство началось еще в сентябре 2015, за счет городского бюджета. В 2016 году этот проект, как объект незавершенного строительства, был подан на конкурсную комиссию, для получения финансирования от государственного фонда регионального развития. Проект победил и получил 85 миллионов гривен из госбюджета. При этом 40 миллионов в строительство уже вложила городская власть и по состоянию на 2020 год школа была уже полностью построена.

“Исходя из условий, которые ставились проектом “Большое строительство”, отбирались те проекты, которые реально закончить за 2020 год. Этот проект, этот объект попадал под все эти критерии, и соответственно ОГА по своей вертикали передала на Кабмин, чтобы включить в этот сводный реестр. Таким образом наша гимназия и попала туда. То есть, не столько мы подавали, сколько ОГА подала этот объект за нас”, – добавил Шаправский.

Полтава

В Полтаве в рамках проекта “Большое строительство” строится областной кардиоцентр. Главный врач полтавского областного кардиодиспансера Константин Вакуленко уточнил, что строительство объекта началось под конец 2016 года, тогда и был заказан фундамент этого здания, а проектные работы велись с 2013 по 2016 год.

“Финансовая модель состоит из двух частей. Около 200 миллионов – это были деньги государственного фонда регионального развития и еще 200 миллионов – это местные деньги. И в этом году мы полностью финансируемся из местного бюджета”, – добавил советник главы Полтавской ОГА Александр Ткач. То есть, финансирования из государственного бюджета в этом году нет.

Велика Круча

Программа “Большое строительство” включает в себя также и создание новых сельских амбулаторий. В селе Велика Круча такую амбулаторию начали строить еще в 2018 году, а в 2019-м заявили, что проект заморожен. Однако всего через год поспешно возобновили работы на нем.

“Нужды в ней нет, можно те 300 000 гривен, которые вложила сельрада, было бы вложить в ремонт старой амбулатории и она бы нас устроила – там добротное здание. Я думаю, это с выборами связано”, – уверена экс-депутат сельрады Великой Кручи Вера Вшивцева.

Южное

В Одесской области, в городе Южном, к открытию готовят спортивный комплекс. Объект практически готов. Городской глава Южного Владимир Новацкий уточнил, что по смете в 29 миллионов гривен 12,5 были вложены из областного бюджета, а остальное – из городского.

При этом, по его словам, область планирует сдать этот объект и пригласить президента. У городских властей таких планов не было.

“Мы делали это не для президента, не для области, а для жителей нашего города. Мы все равно его строили и планировали закончить его строительство в середине года”, – подчеркнул Новацкий.

Список “Большого строительства”

По словам министра Чернышова, в Украине существует ряд “переходных” объектов, которые “строились или не строились в прошлые года”. Он приводит в пример строительство, которое начиналось еще в 1989 году и тянется до сих пор, и уверяет: такое есть в каждой области.

“Мы в стране идентифицировали большое количество объектов незаконченного строительства именно в этой сфере. На которых осваивались деньги, которые условно говоря строились. Много тех объектов, которые мы достраиваем, мы их достраиваем с минуса, потому что мы вынуждены их спасать”, – заверил министр.

Однако на просьбу журналистов предоставить список таких объектов, они получили перечень из десяти(!) объектов в семи областях. В основном это строительство и его корректировка относительно школ и детских садов.

Финансирование “Большого строительства”

По словам министра Алексея Чернышова часть объектов программы строится за счет госфонда регионального развития. Вот только вот вышеуказанный государственный фонд финансировал эти объекты и до старта президентской программы. И разумеется, продолжает свое дело и сегодня.

При этом на те масштабные объекты, которые посетили журналисты и которые готовятся к открытию в этом году, от государства во время запуска “Большого строительства” денег не поступало. Зато на открытии этих объектов президента Владимира Зеленского. Запуск многих должен состояться до осени.

“Проект “Большое строительство” – это не политический проект. Все”, – категорически утверждает Чернышов.

“Невозможно объехать все перечисленные объекты за короткий срок и очевидно, что ни школы, ни садики, ни больницы не строят за пару месяцев. Тем не менее, медийное описание программы “Большое строительство” утверждает, что власть именно построит сотни объектов до конца 2020 года, а не достроит их… что мы и увидели на нескольких примерах”, – подвели итог журналисты.

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