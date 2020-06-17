Путин не будет возвращать Зеленскому Донбасс

Путин не намерен расставаться со своим рычагов влияния на украинское общество и государство, каким является Донбасс. Его цель – вся Украина.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уверяет, что «красные линии», которые страна не должна переступать в переговорах с оккупантом, у него – и, разумеется, у президента Владимира Зеленского – на подкорке, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба называет эти линии: невозможность прямого диалога с марионетками, установление контроля Украины над границей, невозможность проведения выборов в присутствии российских войск или их наемников, реинтеграция оккупированных территорий на украинских условиях, чтобы эти районы не имели никакого «права вето» на решения общенационального характера», – пишет публицист.

Замечательные «красные линии» – в особенности когда они на подкорке! Поддерживаю обеими руками! Но тогда нужно сказать правду: Украина ведет переговоры сама с собой, а не с Россией.

«Потому что то, чего хочет Путин – так это того, чтобы Украина пересекла «красные линии». Чтобы начались прямые переговоры Киева с марионетками из Донецка и Луганска. Чтобы контроль над границей был возвращен только после выборов, а сами выборы прошли под дулом автоматов российских оккупантов и их пособников», – отмечает Портников.

И чтобы «отдельные районы», над которыми Кремль сохранит контроль, имели право вето на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины.

«А для чего, собственно, Путин захватывал Донбасс? Чтобы подарить его Зеленскому, Ермаку и Кулебе? Нет уж, дудки!», – подчеркивает Портников.

Самое главное, что «красные линии», о которых говорят соратники Зеленского – это те самые «красные линии», которые не собирался пересекать бывший президент Петр Порошенко.

«Чем «красные линии» Зеленского отличаются от «красных линий» Порошенко?», – отмечает Портников

И получается, что Зеленский лгал своим соотечественникам, когда говорил, что прекратить войну очень просто, нужно «просто перестать стрелять» и договориться с Путиным.

«Получается, что Зеленский и сейчас заблуждается, когда продолжает стремиться к новым контактам с Путиным? Или как?», – подчеркивает Портников

Поэтому единственная реальная гарантия непересечения «красных линий» – это вовсе не обещания Зеленского, Ермака или Кулебы. Если претендент Зеленский обманывал нас вчера, то президент Зеленский обманет нас завтра.

«Единственная гарантия непересечения «красных линий» – это возвращение к власти патриотических сил. Пока у власти популисты – Украина в опасности», – подытожил Портников.