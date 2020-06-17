По словам премьера, власть пошла на это из-за роста числа заболевших.

Действие адаптивного карантина в связи с пандемией коронавируса COVID-19 продолжено в Украине до 31 июля. Кабмин уже принял соответствующее решение.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, власть пошла на это из-за роста числа заболевших. Премьер также добавил, что правительство намерено рассмотреть предложенный МОЗ обновленный подход, предусматривающий усиление карантинных ограничений в отдельных областях.

Кроме того на заседании Кабмина было анонсировано изменение графика начала работы предприятий и организаций в отдельных отраслях экономики. Одной из причин этих изменений является необходимость растянуть во времени часы “пик”, чтобы предотвратить загруженность общественного транспорта. Например, начало рабочего дня для ряда учреждений могут перенести до 10:00.

Также правительство зафиксировало запреты, которые будут действовать в течение карантина и не будут сняты в рамках ослабления:

пребывание в общественных зданиях, сооружениях и транспорте без средств индивидуальной защиты;

перевозка в транспорте пассажиров в большем количестве, чем предусмотрено мест для сидения.

Чтобы люди как можно меньше страдали от этих запретов, премьер-министр призвал глав местных администраций выпустить на маршруты максимальное количество рейсов, а при необходимости даже создать новые. При этом руководству МОЗ и МВД Шмыгаль поручил усилить контроль за соблюдением карантинных правил.

Отдельные усиления карантинных ограничений могут вводиться в регионах со значительным распространением COVID-19. Они будут касаться:

проведения спортивных, культурных, религиозных и других массовых мероприятий;

деятельности учреждений, оказывающих услуги по размещению;

работы метрополитена;

перевозки пассажиров всеми видами транспорта;

посещения учреждений дошкольного образования;

работы культурных учреждений, фитнес-центров и спортзалов;

деятельности заведений.

Регионом с широким распространением COVID-19 будет считаться тот, в котором есть хотя бы один из признаков:

загруженность коек составляет более 50%;

среднее количество ПЦР и ИФА-тестов – менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 – более 11%;

показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 – более чем 8 случаев на 100 тыс. населения.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии ТЭБ и ЧС на основе оценки эпидемической ситуации.

Как ранее сообщал politua, Украина планирует закупить британскую вакцину от коронавируса.