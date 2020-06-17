Казарин: и что мы знаем и не знаем о Крыме?

Принято считать, что нет ничего хуже, когда политики далеки от народа. Но верно и обратное: когда политики от обывателя ничем не отличаются – это печально.

Довольно безответственно считать общественное мнение – носителем финальной истины. Обыватель может быть верить во что угодно – и его одобрение и неодобрение вовсе не служит моральным критерием, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«В разное время «публичная норма» могла включать в себя рабовладение, антисемитизм, семейное насилие, религиозную нетерпимость и далее по списку», – пишет публицист.

И «общественное мнение» нашего времени вовсе не стало исключением. Социальные предрассудки и инерционные шаблоны никуда не делись.

«Политик, который умеет слышать своего избирателя – обречен на электоральный успех. Но для того, чтобы менять страну к лучшему, только лишь умения слышать явно недостаточно», – подчеркивает Казарин.

Если власть ориентируется в своей работе лишь на социологию ожиданий – она вряд ли сможет добиться успеха. Просто потому, что интересы страны требуют от политика не только умения оглядываться на запрос.

«Они точно так же требуют от него умения формировать повестку. И крымский вопрос – тому яркая иллюстрация», – отмечает Казарин.

В украинских медиа крымской теме посвящено лишь 2% времени. Кто-то скажет, что это закономерно. Что полуостров нечасто способен быть поставщиком тем для украинского материка.

«Что медиа вынуждены оглядываться на рейтинг, а Крым не входит в топ поисковых запросов. Скажет – и будет прав. Отчасти прав», – подчеркивает Казарин.

Потому что принцип «чего изволите» работает далеко не всегда. Общественное значение темы может превышать общественный запрос на нее. Если бы рынок был универсальным решением – не было бы нужды в социальной рекламе.

«Той самой, которая за счет доноров пропагандирует здоровый образ жизни. Уговаривает пристегиваться за рулем. Напоминает о важности гигиены», – отмечает Казарин.

У любой страны есть своя информационная политика. Одна из задач которой – актуализировать темы в сознании собственных граждан. И разница между Украиной и Россией еще и в том, что Москва этим занимается, а Киев – почти что нет.

«Весь пул российских медиа под чутким руководством государства неустанно напоминает обывателю о значении полуострова. Снимают фильмы. Готовят программы. Выпускают сюжеты. Официальный Кремль давно научился подчинять свой экономический ресурс политическим интересам, а потому может позволить себе не оглядываться на сиюминутный результат, тем самым, добиваясь долгосрочного», – подчеркивает Казарин.

Этот подход имеет прямой эффект. Эксперты по российскому авиарынку рассказывают о том, что частота упоминаний полуострова в российском медиаэфире напрямую сказывается на интересе обывателя.

«В результате – даже в эпоху кризиса непритязательные крымские курорты продолжают оставаться в топе российских поисковых запросов», – отмечает Казарин.

И речь сейчас вовсе не о том, что Украине нужно копировать Москву, строить систему пропаганды и ставить медиа под государственный контроль. В конце концов, мир придумал немало форматов для решения подобных задач.

«Государство может заказывать контент, договариваться о его размещении, предусматривать льготы для тех, кто готов идти навстречу. Но все это невозможно до тех пор, пока политики в общении с избирателями готовы выполнять роль официанта», – подчеркивает Казарин.

Это всего лишь история про разные подходы к политике. Кто-то отталкивается от пожеланий обывателя. Кто-то формирует свою собственную повестку. Первый подход помогает решать краткосрочные задачи и наращивать рейтинг. Второй – претендует на ответственность и напоминает инвестицию в будущее страны.

«Никто не собирается приуменьшать значение рынка. Спрос действительно определяет предложение – и эта формула способна работать в самых разных условиях. В разных – но не во всех. Современные войны идут не только за реальность, но и за то, что мы о ней думаем. И если вы не заполняете информационный вакуум – будьте готовы к тому, что его заполнит кто-то еще», – отмечает Казарин.

«Спрос определяет предложение. А иногда – наоборот», – добавил он.

Пока официальный Киев будет отталкиваться в своих шагах от «низовой повестки» – многие темы обречены выпасть из сферы публичного внимания. Пока Украина не определится со своей информационной политикой – ее будут определять те игроки, которые определиться уже успели.

«И ситуация, в которой Крым постоянно присутствует в российских медиа и почти отсутствует в украинских – играет явно не в пользу Киева», – отмечает Казарин.

Это всего лишь история про разные подходы к политике. Кто-то отталкивается от пожеланий обывателя. Кто-то формирует свою собственную повестку.

«Первый подход помогает решать краткосрочные задачи и наращивать рейтинг. Второй – претендует на ответственность и напоминает инвестицию в будущее страны», – подчеркивает Казарин.

Никто не собирается приуменьшать значение рынка. Спрос действительно определяет предложение – и эта формула способна работать в самых разных условиях. В разных – но не во всех.

«Современные войны идут не только за реальность, но и за то, что мы о ней думаем. И если вы не заполняете информационный вакуум – будьте готовы к тому, что его заполнит кто-то еще», – отмечсает Казарин.

«Спрос определяет предложение. А иногда – наоборот», – подытожил он.