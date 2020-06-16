«Многовекторность» политического хаоса Украины

Ползучий реванш антимайдана все больше и больше погружает Украину в политический и социальный хаос. Последние события – яркий тому пример.

Суд отправляет под домашний арест активиста Сергея Стерненко – и это вызывает закономерные протесты патриотических сил, которые усматривают в отношении к Стерненко продолжение ползучего реванша Антимайдана, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников

«В тот же день российское внешнеполитическое ведомство выражает Украине протест по поводу действий СБУ – того самого СБУ, которое выдвинуло против Стерненко подозрение в убийстве», – пишет публицист.

СБУ решило разместить рядом с российскими дипломатическими представительствами патриотические билборды. Поздравить, таким образом, россиян с главным протокольным праздником их страны – Днем России.

«СБУ, как известно, возглавляет друг президента Владимира Зеленского Иван Баканов. Очевидно, что действия ведомства в принципиальных вопросах не могут не согласовываться с ним. А сам руководитель СБУ понимает, какой будет реакция главы государства по чувствительным поводам», – подчеркивает Портников.

Но дело, конечно же, не в СБУ. Не в Баканова. Проблема – в Зеленском.

«Я понимал бы, если бы украинский президент старался понравиться проукраинской части своего электората и «троллил» бы Россию прямо у ее дипломатических ведомств, вызывая бешенство у Путина и Лаврова», – отмечает Портников.

«Я понимал бы, если бы президент хотел бы понравиться пророссийской части своего электората – а заодно и Кремлю – и демонстрировал бы преследования проукраинских активистов и политиков. Но делать то и другое одновременно? Зачем?», – уточняет он.

Во времена Леонида Кучмы это сумасшествие на государственном уровне называлось «многовекторностью». Кучма, впрочем, считал, что знает что делает и тщательно рассчитывал каждый свой шаг в ту или другую сторону.

«И все равно вся эта продуманная «многовекторность» завершилась «Кольчугами», Тузлой, Единым экономическим пространством с Россией, полной дестабилизацией страны и первым Майданом», – подчеркивает Портников.

А сейчас это уже даже не «многовекторность». Это – хаос. Зеленский напоминает мне мальчика, который пытается щекотать подожженной палкой то одного, то другого тигра – и всякий раз заливисто хохочет, когда тигр начинает угрожающе рычать и бить лапой.

«Но если ты решил, что ты теперь великий укротитель – то укроти вначале одного! Договорись хоть с кем-то! Не превращай себя в объект всеобщего раздражения! Не провоцируй одновременно конфликт общества и власти и внешнюю агрессию! Ты чего?», – отмечает Портников.

«А ничего. По приколу», – подытожил он.