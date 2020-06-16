С 15 на 16 июня боевики на Донбассе нарушили режим “тишины” семь раз.

В ночь с 15 на 16 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил российские террористы семь раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает штаб ООС. По их информации, обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, неподалеку от Новолуганского боевики открыли огонь по украинским позициям из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности ОТГ “Восток” противник применил противотанковые ракетные комплексы против защитников Новоселовки Второй. Позиции ВСУ у Павлополя были обстреляны из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из пулеметов же была обстреляна Марьинка. В районе Каменки террористы использовали запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 мм.

В штабе ООС подчеркнули тот факт, что ответ украинских военных был молниеносным – в результате огневых контактов как минимум трое террористов были ранены, после чего боевики прекратили попытки подавить ВСУ.

Как сообщал politua, на Донбассе был замечен очередной конвой из Российской Федерации, который привез на оккупированную территорию вооружение и боеприпасы для террористов.