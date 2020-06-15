15 июня боевики на Донбассе нарушили режим “тишины” один раз.

В течение 15 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования России один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает штаб ООС. По их информации, обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, неподалеку от Новоселовки Второй. Боевики открыли огонь по украинским позициям из противотанковых ракетных комплексов.

“Украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили российским захватчикам, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность”, – подчеркнули в штабе ООС.

Как сообщал politua, на Донбассе был замечен очередной конвой из Российской Федерации, который привез на оккупированную территорию вооружение и боеприпасы для террористов.