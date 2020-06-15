Какие деньги крутятся в НАБУ у Сытника?

Пять лет НАБУ ничего не делало, кроме того, что собирало компромат на всех. И ни одного приговора, кроме коррупционного, для самого Сытника.

История о взятке, которая передавалась через всем известного штатного агента НАБУ вызывает массу вопросов, на которые у Артема Сытника просто нет ответа. И очевидно, такой ответ мы никогда не услышим, пишет на своей странице в Facebook экс-нардеп, политолог Вадим Денисенко.

«Эту взятку просто нужно было бы придумать. Ибо все будут говорить не о том, что НАБУ неэффективно, а о том, какой молодец Сытник, что не взял взятку. Хотя после этого он и в дальнейшем будет таким же неэффективным», – пишет политолог.

Второй, не менее важный момент – это американский след в этом деле. «Бурисма» – это Байден. В выборах США будет новый крутой поворот – «люди Байдена» за $6 млн хотели закрыть дело. Но им не удалось.

Вывод: Сытник, к сожалению, на некоторое время продолжит свое существование в качестве руководителя НАБУ и будет заниматься только одним: местью тем, кто его критикует. Чем и занимался до этого, между прочим.

«Во-вторых, мы все снова будем в эпицентре международного скандала», – отмечает Денисенко.

И самое главное: уровень коррупции от этого не пострадает. НАБУ этим просто не занимается. Оно сконцентрировано на том, чтобы уберечь неэффективного руководителя в должности.

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«Итак, какие же эти вопросы?», – уточняет Денисенко, анализируя ситуация.

1. Похож ли Злочевский на полного идиота, который решил отдать такую сумму Евгению Шевченко, о котором все знают, что он тайный агент?

«Очевидно, что нет. Более того, он не мог не знать, при помощи кого будут передаваться деньги. И человек, который задержан при передаче денег (первый заместитель руководителя столичной налоговой), явно не первый день крутится в этом «бизнесе», – подчеркивает Денисенко.

Вывод в данном случае простой: либо на Злочевского и Ильяшенко одновременно снизошло полное помрачение ума, либо до этого уже были кейсы, когда тот же Шевченко решал вопросы в НАБУ.

2. Почему такая огромная сумма взятки?

«На самом деле, это очень большая сумма, но она особо не удивила никого. Просто такие суммы ходят при решении подобных вопросов. Можно только догадываться об уровне кэша в вопросах честных и неподкупных НАБУ и САП», – отмечает Денисенко.

3. Можно ли говорить, что дыма без огня не бывает?

«В этом деле существуют очень много непонятных лакун. Первая – говорят, что изначально договаривались о переводе дела в другой следственный орган. И это стоило миллион (так во всяком случае утверждает Бутусов). И действительно, дело «Бурисмы» якобы перевели (не буду утверждать)», – подчеркивает Денисенко.

Потом было предложение закрыть полностью с формулировкой «за отсутствием состава преступления». И это уже стоило $6 млн.

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«Проще говоря, если бы подобных решений за соответствующие суммы не было бы раньше – никто бы, наверное, не давал такие средства», – отмечает Денисенко.

4. Что это за прокурор, который следил за закрытием дела?

Судя по всему, то ли у Ильяшенко, то ли у Злочевского был свой прокурор в Офисе генпрокурора. И роль этого человека минимальная – просто просигнализировал, что дело закрыто.

«Поэтому, когда сейчас пытаются качать историю об этом прокуроре – это несерьезно. Это классический «передаст», который вряд ли играл некую серьезную роль в данной истории», – подытожил Денисенко.