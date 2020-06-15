В 2020 году падение украинской экономики может выйти на уровень 8% ВВП, по сравнению с прошлым, 2019 годом.

Обновленный прогноз был опубликован в новой программе действий Кабинета министров Украины на правительственном портале. При этом ранее в КМУ заявляли, что прогнозные показатели выполнения бюджета лучше, чем в прогнозе Международного валютного фонда.

“Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а поэтому может ощутить более существенное влияние: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом”, – сказано на сайте Кабмина.

Главной причиной, которая может повлиять на показатели экономики Украины, выступает негативное влияние пандемии коронавируса, которое к тому же усиливается началом глобальной экономической рецессии. Все это может сильно ударить по уровню благосостояния украинских граждан. При этом следует отметить, что согласно прогнозам МВФ, падение мирового ВВП в 2020 году может составить 3%.

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