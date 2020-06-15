Российская власть обладает мощным компроматом против верхушки украинской власти и готова пустить его в ход в любой момент.

Российская власть обладает мощным компроматом против верхушки украинской власти. Такой вывод можно сделать из последней публичной переписки между бывшим и нынешним главами Офиса президента Украины Андреем Богданом и Андреем Ермаком.

Об этом на своей странице в Facebook написала политический обозреватель Ирина Аниловская.По ее мнению, есть все основания ожидать публикации вышеуказанного компромата в любой момент.

“Из весьма информативного обмена любезностями между бывшим и нынешним фаворитами Зеленского Богданом и Ермаком (ответ Ермака отправлен за подписью зама последнего – Подоляка) можно извлечь такие глубины взаимной ненависти и обоснованно предположить наличие таких гор убийственного компромата друг на друга и на их общего шефа, что дают все основания ожидать опубликования его новой порции в любой момент”, – заявила Аниловская.

“Как утверждают психологи, подсознательный страх разоблачения находит свой выход в обвинениях других в том, в чем ты опасаешься быть обвиненным сам. Переписка двух мерзавцев прямо таки пестрит таким перлами взаимных обвинений, “тонких” намеков о преступных привычках и психологических извращениях, которые предполагают, пока только исходя из психоаналитических, а не правовых соображений, наличие их в избытке у каждой из сторон этого “непересичного” батла. Подлинной жемчужиной стал вполне прозрачный намёк о “кокаиновых снах”, терзающих г-на Богдана, якобы в результате чего и появились на свет его претензии к величайшему гению современности”, – уверена журналистка.

По ее мнению, из этой переписки можно сделать только один вывод: количество компромата, собранного на президента Владимира Зеленского, огромно и может быть пущено в ход в любой момент. Однако не Андреем Богданом, а фигурой более крупной.

“Здесь фигуры покруче, а нити от них идут в Кремль. И это действительно страшно. Они подсекут эту рыбку когда захотят, и он понимая это ужасно боится, я бы даже сказала сцит, но не буду чтобы не показаться вульгарной. В общем, вот к чему нас ведёт даже поверхностный анализ строк двух великих деятелей эпистолярного жанра”, – подвела итог Аниловская.

Как ранее сообщал politua, Кремль решил устроить дипломатический скандал и выслать из России ряд зарубежных дипломатов.