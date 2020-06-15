Беспилотник США уничтожил командира сирийских террористов: фото

ВВС США ликвидировали командира террористической группировки Хуррас-Аль-Дин в сирийской провинции Идлиб. Смертельный удар нанес ударный БПЛА MQ-9 Reaper.

По террористу выпустили две ракеты Hellfire AGM-114R9X которые точно поразили цель. В уничтоженном автомобиле кроме командира иорданской группировки Хуррас Аль-Дин также находился его подручный, который получил тяжелые ранения.

Краткая справка

Hellfire R9X – это вариант ракеты Hellfire, в котором используется кинетическая боеголовка с выдвижными лезвиями, предназначенная для уменьшения побочного урона при нанесении точечных ударов и ликвидации одиночных особо важных целей. Ракета была создана тайно в 2017 году, о ее существовании широкой публике известно с 2019 года. Этот вариант Hellfire использовался при убийстве Джамала Ахмада Мухаммеда аль-Бадави, обвиняемого в подстрекательстве к теракту в США в 2000 году и Абу Хайра аль-Масри, члена руководства Аль-Каиды. Оружие также использовалось в Сирии и в Афганистане для уничтожения полевых командиров Талибана.

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