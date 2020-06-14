Портников рассказал о планах на президентство

Журналист Портников рассказал, когда готов баллотироваться в президенты Украины. В качестве своего участия в выборах президента он назвал одно условие.

Журналист и публицист Виталий Портников объяснил, при каких условиях готов уйти в политику и даже баллотироваться на пост президента. Он рассказал об этом беседуя с Алексеем Гончаренко в его авторской программе «Гончаренко рулит» на «5 канале».

«Если мы станем парламентской республикой, депутатский корпус возьмет на себя ответственность за страну, а президент будет символом единства и гарантом, тогда я хоть завтра готов баллотироваться на пост президента и идти в политику. Главное – чтобы меня избирал парламент, а не народ», – рассказал Портников.

Журналист подчеркнул, что является противником общенародных выборов президента. В качестве примера избранного парламентом страны выдающегося лидера Портников привел в пример Вацлава Гавела.

«Я против общенародных выборов президента. Много лидеров, на которых мы ориентируемся, именно так выбирали. Самый яркий пример – Вацлав Гавел», – подчеркнул Портников.

Портников подчеркну, что выборы президентом Владимира Зеленского подтверждают правило, что после президента-реформатора всегда приходит популист. Так произошло в Украине.

Именно необходимость защиты интересов Украины приводит к необходимости отмены общих президентских выборов. Глава государства должен быть представителем тех политических сил, которые прошли через парламентские выборы и согласовали кандидата на главу государства.