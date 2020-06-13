Когда в Украине вернут на постаменты Ленина?

Ввиду весьма скудного запаса идеологических тем предстоящая предвыборная кампания обещает спекуляции на совковых мифах и местечковом сепаратизме.

Мэр Одессы Геннадий Труханов решил пойти по стопам своего тезки и политического партнегонера из Харькова Геннадия Кернеса, анонсировав возвращение советских названий двум улицам – Героев Небесной сотни и Дмитрия Инглези. До декоммунизации первая носила имя маршала Жукова, вторая – 25-й Чапаевской дивизии, пишет Сетевой Оракул на страницах «Деловой Столицы».

«По словам Труханова, соответствующие письма направлены в адрес топонимической комиссии горсовета и в Институт национальной памяти. Мэр Одессы считает, что ни Жуков, ни 25-я Чапаевская дивизия не подпадают под запреты, установленные законом об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов, поскольку боролись с нацизмом», – пишет Сетевой Оракул.

К той же логике прибегал Кернес, когда продвигал возвращение на карту Харькова проспекта Маршала Жукова вместо проспекта Петра Григоренко. Громкое обсуждение обратного переименования вернуло мэра Харькова в информационный мейнстрим общегосударственного масштаба. Чему он, вероятно, был рад.

«Заявление Труханова из той же оперы. Он будет снова баллотироваться на должность одесского градоначальника, и основными его конкурентами станут не кандидаты из национал-патриотического лагеря, а подобные ему по мировоззрению», – отмечает Сетевой Оракул.

Потому задача Труханова – не дать конкурентам отобрать у него избирателя, ориентирующегося на совковые мифы. Можно не сомневаться, что Труханов и дальше будет заигрывать с этим электоратом. И не только он, а и очень многие потенциальные выдвиженцы в мэры и в местные «слуги народа».

«С учетом ужесточения законодательства в плане вариантов подкупа избирателей, именно ревизия декоммунизации способна, так сказать, идеологически разбавить «гречку». Причем не только на востоке и юге страны, а и в Киеве», – подчеркивает Сетевой Оракул.

В столице обязательно появятся свои борцы за маршала Жукова, требуя вернуть советское название улице Кубанской Украины, что на Лесном массиве. Будутнего фейковые опросы общественности с обещаниями обязательно добиться переименования.

«Другая тема – памятники. В Украине почти не осталось памятников Ленину и прочим деятелям большевиков. Иногда подобные скульптуры находят, что становится новостью», – отмечает Сетевой Оракул.

Как, например, случилось недавно, когда истукана вождю обнаружили в селе Веселый Подол на Полтавщине. Хотя памятник в полуразрушенном состоянии, сельская власть его не демонтирует.

«Вот вам и фишка под выборы: одни кандидаты будут требовать убрать Ленина и тут же появятся его защитники», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Но кроме улиц и оставшихся монументов вождям, есть еще названия населенных пунктов. Это вообще благодатная тема для пиара.

«Мало того что будет множество недовольных новым делением на районы и это недовольство обязательно кандидаты конвертируют в голоса избирателей, так еще и появится возможность пиариться на Кировограде, Комсомольске и так далее», – отмечает Сетевой Оракул.

Кандидаты будут обещать местные референдумы, начнут сбор подписей. И не потому, что разделяют коммуно-советские идеалы, просто арсенал предвыборных идеологических тем крайне ограничен.

«Их не больше пяти: хаять ныне действующих мэров; критиковать власть в целом (или оппозицию) и ее выдвиженцев в частности; требовать от центра каких-то преференций отдельным регионам или городам; распространять страшилки и точечно работать с электоратом, который ходит на выборы», – подчеркивает Сетевой Оракул.

Для электората припасены темы языка, ревизии декоммунизации, пересмотра запретов на российские фильмы, выпячивание некоей исключительности. Например, «Киевом должен управлять мэр-киевлянин» или «наша область кормит всю страну».