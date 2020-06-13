Украина получила новый статус партнерства с НАТО

Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО. По свидетельству Кулебы, заявка была подана в январе 2020 года.

Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО, сообщил на своей странице в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В январе 2020 года, по поручению президента Владимира Зеленского, была подана заявка на участие в Программе расширенных возможностей НАТО.

«Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот это сработало. Мало кто верил, что нам удастся, но мы это сделали», – рассказал глава МИД Украины.

Кроме того, украинский дипломат поделился подробностями того, как удалось получить такое важное для Украины решение, поддержанное всеми странами-участницами Альянса. Украинским дипломатам пришлось проделать колоссальную работу.

«Что было буквально за минуту до расширенных возможностей Украины в НАТО? Давайте разберем подробней», – рассказывает Кулеба.

«Оно того стоит», – добавил он.

Сейчас много и справедливо обсуждают предоставление Украине статуса Партнера НАТО с расширенными возможностями.

«Что означает этот статус? – кажется наиболее очевидным вопросом», – продолжает Кулеба.

«Но на самом деле важный вопрос – как мы получили этот статус?», – уточнил он.

Когда начинался этот процесс получения Украиной нового статуса партнера НАТО, никто не мог гарантировать результата. Задача предстояла сложная, из разряда «миссия невыполнима».

«Когда мы начинали этот процесс, мало кто верил в его успех. Мне даже сочувствовали, когда в прошлом году в указе президента Владимира Зеленского мне как вицепремьеру по евроатлантической интеграции была поставлена задача получить этот статус», – отмечает Кулеба.

Проблема для Украины была в том, что решение в НАТО нужно принимать консенсусом, а консенсуса не было и близко. От слова вообще.

При этом Украина отвечала критериям членства в этой программе, но стратегические политические соображения регионального характера (ну вы поняли) целого ряда членов НАТО удерживали их от предоставления нам заслуженного статуса.

«Месяцы кропотливой работы дипломатов, военных, депутатов, разведчиков, маневры, комбинации, тактические договоренности, удержание одних членов за руку, подталкивание других членов вперед – и результат есть», – подчеркивает Кулеба.

«Открою тайну: решение принималось по процедуре умолчания, которое истекало в пятницу в 16.30 по Киеву. И до последней минуты существовал риск, что процедура будет нарушена. Но решение есть», – уточнил он.

И потому главное достижение следующее: Украина вместе с друзьями показала, что способна превращать «Нет» в «Да» и обеспечивать в НАТО консенсус по самым сложным вопросам.

«Делать невозможное возможным – драйвовый лозунг наших взаимоотношений с НАТО и ЕС», – подчеркивает Кулеба

«Я искренне благодарю всех в Украине, в государствах-членах НАТО и в секретариате альянса, кто сделал этот результат возможным. Движемся совместно дальше, исключительно в правильном направлении», – резюмирует он.