Зеленский назначил нового посла во Франции: что о нем известно

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Франции. Им стал Вадим Омельченко. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Офиса Президента Украины.

Ранее в своем Telegram-канале “Nachtigal” именно Омельченко в качестве возможной кандидатуры на этот пост называл аналитик “Агентства международных исследований” Игорь Соловей.

Кто такой Вадим Омельченко

Вадим Омельченко изначально не был дипломатом – напротив, немало времени он проработал в системе МВД (был сотрудником УБОПа). Тем не менее, уже долгий срок он работает в сфере украинской и международной политики.

Еще в 2012 году в прессе его характеризовали как человека, который “зарабатывает на консультировании миллиардеров, впрочем, его Gorshenin Group работает и с клиентами поскромнее, если они готовы к немалым тратам в борьбе за власть”. Издание “Власть денег” также подчеркивало, что “ставку он делает на корпоративный и финансовый секторы, рассчитывая на давние связи с Виктором Пинчуком и Сергеем Тигипко. Именно они в 1990-х рассмотрели в бывшем милиционере неординарного консультанта”.

С 1996-го по 1998 год Омельченко был руководителем группы советников вице-премьер-министра Сергея Тигипка. Позднее, с 2000-го по 2006 год он занимал пост вице-президента корпорации “Интерпайп”, которая принадлежала Виктору Пинчуку. А в 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг. будущий дипломат был советником спикера Верховной Рады Александра Литвина.

“И сейчас на ежегодные приемы, посвященные дню рождения “Левого Берега” (информпроект Института Горшенина), а также ежегодные экспертные форумы Омельченко собирает цвет украинской политики и журналистики. Его информированности о подводных течениях украинской политики позавидовали бы многие”, – подчеркивал ранее Игорь Соловей.

“Так что все у Вадима Владимировича хорошо. Зачем ему должность посла – пока не понятно: то ли рынок политтехнологий иссяк, то ли от украинских реалий устал. Подождем “бабаха” на “Левый Берег” и узнаем”, – уточнял журналист.

Он же напоминал о том, что предыдущего посла Украины во Франции Олега Шамшура возвращают в Киев. Хотя ранее именно Шамшура планировали назначить новым послом в Соединенных Штатах, однако назначение неожиданно “переиграли” и теперь, по пока неподтвержденной информации, его хотят отправить на пенсию.

“Но вряд ли Олег Владиславович будет сидеть в Киеве без дела – по крайней мере, в КМДА у Виталия Владимировича Кличко занятие ему найдется”, – заверял Соловей.

Как ранее сообщал politua, Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы Внешней Разведки Украины.