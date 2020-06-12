Зеленский назначил нового посла во Франции: что о нем известно
Чрезвычайным и Полномочным послом Украины во Франции стал Вадим Омельченко.
Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины во Франции. Им стал Вадим Омельченко. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Офиса Президента Украины.
Ранее в своем Telegram-канале “Nachtigal” именно Омельченко в качестве возможной кандидатуры на этот пост называл аналитик “Агентства международных исследований” Игорь Соловей.
Кто такой Вадим Омельченко
Вадим Омельченко изначально не был дипломатом – напротив, немало времени он проработал в системе МВД (был сотрудником УБОПа). Тем не менее, уже долгий срок он работает в сфере украинской и международной политики.
Еще в 2012 году в прессе его характеризовали как человека, который “зарабатывает на консультировании миллиардеров, впрочем, его Gorshenin Group работает и с клиентами поскромнее, если они готовы к немалым тратам в борьбе за власть”. Издание “Власть денег” также подчеркивало, что “ставку он делает на корпоративный и финансовый секторы, рассчитывая на давние связи с Виктором Пинчуком и Сергеем Тигипко. Именно они в 1990-х рассмотрели в бывшем милиционере неординарного консультанта”.
С 1996-го по 1998 год Омельченко был руководителем группы советников вице-премьер-министра Сергея Тигипка. Позднее, с 2000-го по 2006 год он занимал пост вице-президента корпорации “Интерпайп”, которая принадлежала Виктору Пинчуку. А в 2005-2006 гг. и 2008-2009 гг. будущий дипломат был советником спикера Верховной Рады Александра Литвина.
“И сейчас на ежегодные приемы, посвященные дню рождения “Левого Берега” (информпроект Института Горшенина), а также ежегодные экспертные форумы Омельченко собирает цвет украинской политики и журналистики. Его информированности о подводных течениях украинской политики позавидовали бы многие”, – подчеркивал ранее Игорь Соловей.
“Так что все у Вадима Владимировича хорошо. Зачем ему должность посла – пока не понятно: то ли рынок политтехнологий иссяк, то ли от украинских реалий устал. Подождем “бабаха” на “Левый Берег” и узнаем”, – уточнял журналист.
Он же напоминал о том, что предыдущего посла Украины во Франции Олега Шамшура возвращают в Киев. Хотя ранее именно Шамшура планировали назначить новым послом в Соединенных Штатах, однако назначение неожиданно “переиграли” и теперь, по пока неподтвержденной информации, его хотят отправить на пенсию.
“Но вряд ли Олег Владиславович будет сидеть в Киеве без дела – по крайней мере, в КМДА у Виталия Владимировича Кличко занятие ему найдется”, – заверял Соловей.
Как ранее сообщал politua, Владимир Зеленский назначил нового руководителя Службы Внешней Разведки Украины.