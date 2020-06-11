Портников: Шутовские репрессии приведут Зе в Ростов

Зеленскому не стоит превращаться в Януковича в шутовском колпаке. Попытки преследовать Порошенко не помогу повысить или удержать рейтинг президента.

Политики и дипломаты Канады и стран ЕС призывают президента Владимира Зеленского прекратить преследование его предшественника Петра Порошенко. Эти действия не позволят команде «слуг народа» и их предводителю удержать популярность и власть в стране, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Мы прекрасно понимаем, зачем Зеленский хочет таскать Порошенко по судам – сколько бы сам президент не отрицал отсутствия у него подобных намерений», – пишет публицист

Это, во-первых, стремление добиться поднятия своего рейтинга, остановить его постоянное падение.

Во-вторых – удовлетворить личную антипатию, которую он и не скрывает.

В-третьих, удовлетворить личную антипатию и жажду мести Игоря Коломойского.

«Отношения с ним после принятия «банковского закона» у Зеленского ухудшились и он вполне может рассчитывать, что олигарх оценит его рвение», – подчеркивает Портников.

В-четвертых, удовлетворить личную антипатию Владимира Путина. Зеленский может надеяться, что расправа над Порошенко растрогает кремлевского правителя и тот пойдет на уступки – ну, хотя бы соблаговолит еще раз встретиться.

Возможно, есть еще какие-то, более мелкие причины.

«Я их не хочу даже перечислять. Ведь ясно главное – что борьба с Порошенко не имеет ничего общего ни с правосудием, ни – а об этом говорит содержание обвинений – с борьбой с коррупцией», – отмечает Портников.

Самое главное – не верен сам расчет. То, что сейчас происходит – очередная глупость.

«Рейтинг так не поднимешь. Более того – этот рейтинг ничем уже нельзя поднять», – подчеркивает Портников.

Вполне ожидаемо, что очень скоро холодильник одержит окончательную победу над телевизором. Очень скоро вчерашние обожатели Зеленского его возненавидят. Вот к этому нужно готовиться – к тому, как выжить в ситуации всеобщей ненависти.

«Порошенко от всей этой нелепой комедии хуже не будет. Своими преследованиями команда Зеленского только укрепляет его авторитет как лидера оппозиции и национально-демократического лагеря», – отмечает Портников.

Укрепляет даже у тех, кто может не любить Порошенко. Своими преследованиями Зеленский «убивает» Тимошенко и Вакарчука, как когда-то Янукович своими преследованиями Тимошенко превратил всех остальных проукраинских политиков просто в ее попутчиков.

«Поэтому удовлетворить свою антипатию тоже не выйдет», – подчеркивает Портников.

Не выйдет удовлетворить Коломойского. Интересы Коломойского и интересы Украины сейчас диаметрально противоположны. И если ты президент Украины, ты с ним не договоришься.

«Именно поэтому произошел конфликт Порошенко и Коломойского. Именно Зеленскому не стоит превращаться в Януковича в шутовском колпаке. Попытки преследовать Порошенко не помогу повысить или удержать рейтинг президента.поэтому началось охлаждение с Зеленским», – отмечает Портников.

Не выйдет удовлетворить Путина. Путин по-прежнему намерен воевать. Ему не Порошенко нужен, ему Украина нужна. Причем вся.

«Ничего не выйдет. В этой ситуации президента ожидает, во-первых, крах. Во-вторых, крах. В-третьих – крах. И, в-четвертых, – крах. Но ведь Зеленский – украинский президент и никто не желает ему краха. Никто не желает краха Украине», – подчеркивает Портников.

«Именно поэтому все зависит от самого Зеленского. Он должен просто попытаться оценить ситуацию, в которой оказался. И понять, что без прочного союза с украинскими патриотами и государственниками ничего не будет», – уточняет он.

Если ты не знаешь что делать с властью, поделись с профессионалами. Не с олигархами, не с проходимцами. С профессионалами и патриотами.

«Януковичу это тоже говорили. Он начал думать только тогда, когда миллионы вышли на улицы – да и тогда ничего не понял. Чем это завершилось для него и для страны, мы знаем», – подчеркивает Портников.

«Не стоит превращаться в Януковича в шутовском колпаке», – подчеркивает Портников.