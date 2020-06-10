Правда и фейки о ситуации в Закарпатье

Береговский район в Закарпатской области стал очередной плодородной почвой для фейков. Вокруг ситуации в Закарпатье вновь разгоняется «зрада».

В последнее время в Украине вновь разгоняют фейки по вопросам, связанным с Закарпатьем. В частности, ходит фейк о том, что Береговский район в Закарпатской области «был создана под давлением Венгрии», пишет на своей странице в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Три фейка и три истины о Береговском районе Закарпатской области», – пишет дипломат.

1. Почему создается Береговский район Закарпатской области?

Фейк: Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование.

«Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы», – отмечает Кулеба.

Кулеба подчеркивает, что вопросами территориально-административного деления Украины МИД не занимается.

«Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу, действительно прогрессивную», – подчеркивает Кулеба.

2. Было ли условие создания Береговского района предметом переговоров в Будапеште?

Фейк: Кулеба во время визита в Будапешт взял обязательство создать Береговский район.

Правда: Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД выступает за защиту прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, но не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию «национальных» районов или округов.

«Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины», – отмечает Кулеба.

3. Роль украинских дипломатов в отношениях с Венгрией

Фейк: Дипломаты слили украинские интересы в отношениях с Венгрией.

Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности интересам нашей евроантлантической интеграции, и Центральной Европы в целом.

«Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем «красные линии», которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины», – подчеркивает Кулеба.

«Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании», – подчеркивает Кулеба.

Кулеба также подчеркнул, что ни одна иностранная держава не может вмешиваться в исключительно внутренние дела Украины.

Три фейки і три правди про Берегівський район Закарпатської області:1. Фейк: Україна створює Берегівський район на… Geplaatst door Dmytro Kuleba op Woensdag 10 juni 2020

«И напоследок. Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто не жалея метафор, разгоняет фейки», – отмечает Кулеба.

«Ни одна иностранная держава не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины», – подытожил он.