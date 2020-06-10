Украине придется вернуть утраченное к ней доверие

Украина в ближайшее время получит новый транш от МВФ. Фонд фактически спас президента Зеленского от окончательного краха из-за общего кризиса системы.

В сериале «Слуга народа», который помог телевизионному комику Владимиру Зеленскому стать новым президентом Украины, главный герой отправляет миссию МВФ в далекое путешествие с использованием понятной избирателю лексики, пишет на страницах издания «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но настоящий президент Зеленский радуется траншу, как большой победе. И он совершенно прав: без помощи МВФ украинской экономике не справиться», – пишет публицист

При этом победа украинского президента очень условна. В ходе переговоров с украинским правительством фонд отказался от формата помощи, договоренность о котором уже была достигнута.

«О долгосрочном кредите речи нет. Краткосрочный кредит будет выделяться отдельными порциями – чтобы не дать украинскому руководству даже подумать о нарушении условий договоренностей с МВФ. Лучшей иллюстрации недоверия к Украине и не придумаешь», – подчеркивает Портников.

Президент Зеленский просто обязан осознать этот простой факт. Он должен работать ради восстановления доверия к Украине, подорванного его популистскими обещаниями и вопиющей некомпетентностью.

«Он должен понять, что без этого доверия не будет ни восстановления украинской экономики, ни инвестиций, ни возможностей проводить реформы. Он должен осознать, что сохранение «взаимопонимания» с украинскими олигархами – это самый верный путь к краху страны и его собственной политической карьеры», – отмечает Портников.

Но куда важнее, чтобы эти простые истины осознал украинский избиратель.

«Голосовать за популистов – значит, ставить точку на собственных жизненных перспективах и даже перспективах своих собственных детей. Это значит, что эпоха бедности будет длиться вечно», – подытожил Портников.