Вятрович: «референдум» от Зеленского – путь к диктатуре

Президент Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о референдуме. Нардеп Вятрович указал на две угрозы, которые содержит данный документ.

В Верховной Раде появился текст законопроекта о народовластии, автором которого является президент Владимир Зеленский. В нем глава государства предлагает предусмотреть электронное голосование на всеукраинском референдуме, пишет на своей странице в Facebook экс-глава Института национальной памяти, народный депутат Верховной Рады от партии «Европейская Солидарность», историк Владимир Вятрович.

«Референдум далеко не всегда является инструментом демократии. Напротив, нередко «воля народа» используется для разрушения демократии, а иногда и государственности», – пишет историк.

Вятрович напомнил, что именно с помощью референдумов диктаторы легитимизировали свою власть. Так поступали в прошлом Муссолини, Гитлер, так поступаю Асад, Лукашенко и Путин.

«Именно референдумами одобрялось диктатура Гитлера и его законы о чистоте расы. Референдумы «санкционировали» оккупацию Австрии или стран Балтии. Референдумы укрепляли диктаторские режимы Муссолини и Франко, Асада и Лукашенко», – отмечает Вятрович.

Историк напомнил о том, что во многих развитых демократических странах не допускаются общенациональные референдумы. Только вопросы местного самоуправления можно решать на референдумах, реализуя принцип «прямой демократии».

«Поэтому в таких демократических странах, как например, США, Германия или Канада, общегосударственные референдумы не допускаются, только местные», – подчеркивает Вятрович.

Далее Вятрович предостерегает от проведения референдума в Украине, особенно в условиях российской агрессии. Следует также учитывать сильное влияние олигархов, которые могут поменять электоральные настроения.

«Проводить референдумы в Украине в условиях российской агрессии, однопартийной власти «слуг народа» и доминирования олигархических и пророссийских медиа в информационном пространстве – как минимум безответственно», – отмечает Вятрович.

Внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, как поясняет Владимир Вятрович, – содержит весьма опасные угрозы существованию украинского государства. Вятрович выделяет две наиболее существенные из них.

«Конституция предусматривает принятие закона о референдуме, но внесенный Зеленским законопроект содержит как минимум две серьезных угрозы.

Первая – его антипарламентская направленность», – подчеркивает Вятрович.

«Так называемые «вопросы общегосударственного значения», которые власть под видом «народной инициативы» собирается выносить на референдум, будут использоваться прежде всего для давления на парламент», – добавил он.

Кроме того, сама возможность на референдуме отменить действие ранее принятого закона – прямое нарушение принципа разделения властей и нарушение законодательной функции парламента.

«А возможность на референдуме отменять законы или их части – это прямое вмешательство в законодательную функцию парламента», – подчеркивает Вятрович.

Ведь следует учесть, что большинство граждан никогда не открывали и не читали законы, следовательно, они будут голосовать, полагаясь на эмоции. Все это обязательно приведет к диктатуре.

«Очевидно, что 99% избирателей не станут читать законы, а будут отменять и делать выбор, основываясь на пропаганде из интернета или телевизора. Это – прямой путь к диктатуре и разрушению правового поля», – отмечает Вятрович.

Второй опасностью является так называемое «электронное голосование». Вятрович напомнил о скандале с «транзитный сервером», когда пытались объявить победу ныне беглого экс-президента Виктора Януковича.

«Другая опасность – «электронное голосование». Мы помним «транзитный сервер», через который пытались объявить «победу» Януковича в 2004 году», – подчеркивает Вятрович.

Референдум далеко не завжди є інструментом демократії. Навпаки, нерідко «воля народу» використовується для руйнування… Geplaatst door Volodymyr Viatrovych op Woensdag 10 juni 2020

«Электронное голосование» отрывает безграничные возможности для фальсификаций и вообще не дает возможности проверить, насколько личным и свободным является это голосование. То же касается и электронного сбора подписей в поддержку референдума», – отмечает он.

В заключение Вятрович призывает исключить все опасные законодательные нормы из предложенного президентом закона.

«Если власть считает, что для полного счастья Украине только референдумов не хватает, то хотя бы эти опасные нормы при рассмотрении законопроекта должны быть удалены», – подытожил Вятрович.