Что сулит участие переселенцев в Минских переговорах?

Расширение состава ТКГ за счет переселенцев с Донбасса – хороший тактический ход. Но как переселенцы повлияют на переговоры по Донбассу?

Украина использует превосходную возможность тактически повлиять на ход Минских переговоров. Речь идет о включении в состав ТКГ переселенцев с Донбасса, пишет на своей странице в Facebook глава правления Гражданской сети «Опора», эксперт по вопросам избирательного законодательства и политических процессов Ольга Айвазовская.

«О расширении состава Трехсторонней контактной группы за счет переселенцев c Донбасса могу только утверждать, что это хороший тактический ход», – пишет эксперт.

Прежде всего следует говорить о демонополизации влияния России на переговорный процесс по Донбассу. Теперь в переговорах участвуют не только коллаборационисты тесно связанные с Кремлем, но и граждане Украины отстаивающие интересы Донбасса.

«Сегодня было много вопросов от журналистов и дискуссий, насколько это решение является правильным и приведет ли к «прорыву», но ключевым остается managing your expectations (управление своими ожиданиями)», – отмечает Айвазовская.

Если подытожить, то о чем говорит Айвазовская, то получим:

• Включение в подгруппы внутренне перемещенных лиц таки демонополизирует выражение интересов Донбасса на уровне самопровозглашенных образований под эффективным контролем России.

«Выразителями интересов должны быть и те, кому предоставлен такой мандат и его Украина предоставила именно этим 4 участникам», – подчеркивает Айвазовская.

• В такого рода переговорах нет частного мнения, или позиции, которая противоречит позиции делегации. Можно дискутировать, устраивать мозговые штурмы и обсуждения дома, но все участники должны выходить на поле как одна команда, а не отдельные игроки из разных игр, вышедшие самоутверждаться.

«Их экспертиза очень ценна, но она может влиять на официальные директивы настолько, насколько к этому будут готовы Министерство иностранных дел и Офис президента», – отмечает Айвазовская.

• Интересы сторон (Украина vs Россия) не изменились за текущий период, если брать во внимание публичную риторику официальных властей и неофициальных спикеров.

Про розширення складу ТКГ за рахунок переселенців з Донбасу можу лише стверджувати, що це хороший тактичний хід…. Geplaatst door Aivazovska Olga op Dinsdag 9 juni 2020

«На мой взгляд, несколько инфантильное отношение к противнику, но если стремление к миру не равно отказу от территориальной целостности и суверенитета, то мы справимся», – подчеркивает Айвазовская.

Но вот не стоит надеяться на минимальные уступки со стороны России не стоит, потому обмен удержанными таковым не является в стратегической перспективе, как бы это ни звучало.

«А еще мне бы очень хотелось, чтобы вопрос Донбасса не воспринимался как внутренний интерес отдельных областей и их нынешних или перемещенных жителей. Если этот вопрос Украины и России, то он касается каждого», – подытожила Айвазовская.