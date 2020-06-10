Внешнее управление: за что борются олигархи в Украине?

Кремль и олигархи ведут борьбу за возврат контроля над управлением Украиной в свои руки. Отсюда и ажиотаж вокруг вопроса «независимости».

В Украине все чаще ведутся разговоры о том, что страна находится под внешним управлением. Но на самом деле эти вбросы делаю те силы, которые заинтересованы в перехвате рычагов управления,

рассказывает в своем видеоблоге на сайте «Крым.Реалии» журналист и публицист Павел Казарин.

«Самый популярный вброс последнего времени – это разговоры о том, что Украина находится под внешним управлением запада», – рассказывает публицист.

Важно понимать, что в современном мире независимость уже не играет прежней роли. Мир построен, как система взаимозависимостей. Вопрос только в выборе орбиты на которой эти зависимости реализуются.

И такие вбросы о «необходимости независмости», как и ожидаемо, – делает кремлевская пропаганда, а так же медийные площадки украинских олигархов.

«Об этом говорят проросссийские политики. И те, кто работают на украинских олигархов», – отмечает Казарин.

Если с кремлевской позицией все понятно – Москва пытается вернуть Украину в орбиту своего имперского влияния, то вот у украинских олигархов в данном случае особая роль. Они борются не за независимость, а за переход управления в их руки.

«Их хозяевам невыгодны реформы, которые Киев проводит под давлением запада. И потому они начали рассказывать про то, что Украине, мол, нужна реальная независимость», – подчеркивает Казарин

И в заключение Павел Казарин особо подчеркивает, что в конечном итоге борьба ведется за переход управления под полный контроль Кремля. Никто не не собирается добиваться уже невозможной в современном мире независимости.

«Те, кто рассуждают про внешнее управление – вовсе не хотят Украину от него избавить. Они просто злятся, что пульт управления находится не в российских руках», – подытожил Казарин.