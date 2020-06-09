В Верховной Раде появился текст законопроекта о народовластии. Речь в нем идет о всеукраинских референдумах.

В Верховной Раде появился текст законопроекта о народовластии, автором которого является президент Владимир Зеленский. В нем глава государства предлагает предусмотреть электронное голосование на всеукраинском референдуме.

Как свидетельствует информация на сайте парламента, закон предлагает проводить всеукраинский референдум по следующим темам:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

утрата силы законом Украины или отдельными его положениями.

Кроме того, им расширяется круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Согласно документу, ими смогут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что самое сложное при электронных голосованиях – это обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь систему голосования от несанкционированных вмешательств.

Поэтому для организации и проведения всеукраинского референдума закон предлагает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Виды референдума

Референдум по изменению территории

Всеукраинский референдум об изменении территории Украины – это форма принятия гражданами Украины, имеющими право голоса, решения об утверждении закона о ратификации международного договора об изменении территории Украины, принятого ВР. Такой референдум назначается постановлением Верховной Рады.

Напомним также, что вопрос всеукраинского референдума – это текст, которым излагается единственное предложение в форме вопросительного предложения, которое предлагает избирателю выбрать четкий ответ “да” или “нет”.

Референдум об утверждении изменений в разделы Конституции

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I “Общие положения”, раздела III “Выборы. Референдум” и раздела XIII “Внесение изменений в Конституцию Украины” Основного закона назначает президент.

Референдум по народной инициативе

Проведение всеукраинского референдума по народной инициативе объявляется президентом, если того потребуют как минимум три миллиона украинцев. При этом подписи за его проведение должны собрать не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц нашего государства (не менее чем по сто тысяч подписей в каждой из них).

Не позднее чем на пятнадцатый день после получения решения ЦИК об итогах сбора подписей граждан Украины президент издает указ о провозглашении такого референдума. В указе также определена дата его проведения, каковой является последнее воскресенье 60-дневного срока со дня издания указа, и вопросы общегосударственного значения, выносимые на референдум по народной инициативе.

Напомним, что принятие парламентом закона о референдуме президент анонсировал еще в ноябре 2019 года. А изначально Зеленский подчеркивал в своей предвыборной программе, что первым его законопроектом будет закон “О народовластии”.

Ранее politua сообщал о еще одной инициативе президента Зеленского: он предложил законодательно урегулировать в Украине “институт первой леди”.